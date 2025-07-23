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При пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве пострадали девять человек
При пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве пострадали девять человек - РИА Новости, 23.07.2025
При пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве пострадали девять человек
Девять человек пострадали при пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве, трое выпрыгнули из окон четвертого этажа, сообщает МЧС столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T02:33:00+03:00
2025-07-23T02:33:00+03:00
2025-07-23T11:07:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Девять человек пострадали при пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве, трое выпрыгнули из окон четвертого этажа, сообщает МЧС столицы в Telegram-канале.По данным ведомства, на Мытной улице в Москве загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома."До прибытия пожарно-спасательных подразделений три человека выпрыгнули из окна четвертого этажа – они находятся в скорой. Из подъезда дома огнеборцы вывели 15 человек. К сожалению, на пожаре пострадали девять человек", - говорится в сообщении МЧС Москвы.Ведомство отметило, что на месте работают 34 сотрудника и десять единиц техники.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве пострадали девять человек
При пожаре на Мытной улице в Москве три человека выпрыгнули из окон