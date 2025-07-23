Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве пострадали девять человек - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:33 23.07.2025 (обновлено: 11:07 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/pozhar-2030743973.html
При пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве пострадали девять человек
При пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве пострадали девять человек - РИА Новости, 23.07.2025
При пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве пострадали девять человек
Девять человек пострадали при пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве, трое выпрыгнули из окон четвертого этажа, сообщает МЧС столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T02:33:00+03:00
2025-07-23T11:07:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030787212_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_8ec036b0bb453c6f5ccc55f9751052ea.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Девять человек пострадали при пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве, трое выпрыгнули из окон четвертого этажа, сообщает МЧС столицы в Telegram-канале.По данным ведомства, на Мытной улице в Москве загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома."До прибытия пожарно-спасательных подразделений три человека выпрыгнули из окна четвертого этажа – они находятся в скорой. Из подъезда дома огнеборцы вывели 15 человек. К сожалению, на пожаре пострадали девять человек", - говорится в сообщении МЧС Москвы.Ведомство отметило, что на месте работают 34 сотрудника и десять единиц техники.
https://ria.ru/20250722/pozhar--2030635692.html
https://ria.ru/20250721/pozhar-2030483747.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030787212_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a119be71ad28d873b5d397fdebd25be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве пострадали девять человек

При пожаре на Мытной улице в Москве три человека выпрыгнули из окон

© АГН "Москва" / Денис ВоронинЛиквидация пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве. 23 июля 2025
Ликвидация пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Ликвидация пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве. 23 июля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Девять человек пострадали при пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве, трое выпрыгнули из окон четвертого этажа, сообщает МЧС столицы в Telegram-канале.
По данным ведомства, на Мытной улице в Москве загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома.
Последствия пожара в многоквартирном доме в Омске. 22 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В Омске вспыхнул пожар в многоквартирном доме
Вчера, 15:24
"До прибытия пожарно-спасательных подразделений три человека выпрыгнули из окна четвертого этажа – они находятся в скорой. Из подъезда дома огнеборцы вывели 15 человек. К сожалению, на пожаре пострадали девять человек", - говорится в сообщении МЧС Москвы.
Ведомство отметило, что на месте работают 34 сотрудника и десять единиц техники.
Пожарная машина на месте пожара в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В Новороссийске при пожаре в многоэтажке погиб мужчина
21 июля, 19:06
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала