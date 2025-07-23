https://ria.ru/20250723/pozhar-2030743973.html

При пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве пострадали девять человек

При пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве пострадали девять человек - РИА Новости, 23.07.2025

При пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве пострадали девять человек

Девять человек пострадали при пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве, трое выпрыгнули из окон четвертого этажа, сообщает МЧС столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T02:33:00+03:00

2025-07-23T02:33:00+03:00

2025-07-23T11:07:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Девять человек пострадали при пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве, трое выпрыгнули из окон четвертого этажа, сообщает МЧС столицы в Telegram-канале.По данным ведомства, на Мытной улице в Москве загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома."До прибытия пожарно-спасательных подразделений три человека выпрыгнули из окна четвертого этажа – они находятся в скорой. Из подъезда дома огнеборцы вывели 15 человек. К сожалению, на пожаре пострадали девять человек", - говорится в сообщении МЧС Москвы.Ведомство отметило, что на месте работают 34 сотрудника и десять единиц техники.

https://ria.ru/20250722/pozhar--2030635692.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)