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Следователям хотят разрешить приостанавливать счета подозреваемых - РИА Новости, 23.07.2025
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13:17 23.07.2025 (обновлено: 13:24 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/popravki-2030826570.html
Следователям хотят разрешить приостанавливать счета подозреваемых
Следователям хотят разрешить приостанавливать счета подозреваемых - РИА Новости, 23.07.2025
Следователям хотят разрешить приостанавливать счета подозреваемых
Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые позволят правоохранителям и дознавателям приостанавливать операции на банковских счетах подозреваемых,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T13:17:00+03:00
2025-07-23T13:24:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые позволят правоохранителям и дознавателям приостанавливать операции на банковских счетах подозреваемых, если они использовались для совершения преступлений, могут вступить в силу с 1 сентября, сообщил начальник договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко. "Проект подзаконного акта находится в высокой степени готовности. Планируется вступление в силу данного федерального закона с 1 сентября", - сказал Авдейко на заседании в комитете по бюджету и финансовым рынкам Совфеда. Госдума ранее приняла в окончательном чтении законопроект, которым предлагается наделить следователей правом приостанавливать на срок не более 10 суток операции на банковских счетах подозреваемых при наличии информации, что счета использовались для преступной деятельности. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, дополнив его новой статьей 115.2. В частности, согласно документу, предлагается предоставить правоохранителям возможность с согласия руководителя в случаях, не терпящих отлагательства, при наличии оснований полагать, что банковские счета (вклады, депозиты), электронные денежные средства, денежные средства, внесенные в качестве аванса за услуги связи использовались в преступной деятельности по уголовным делам, находящимся в их производстве, принимать решение о приостановлении операций с этим имуществом на срок не более 10 суток. Также законопроектом предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс положением, устанавливающим обязанность операторов переводов денежных средств и операторов связи предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента поступления средств или в указанный в запросе сотрудников правоохранительных органов срок.
https://ria.ru/20250722/gosduma-2030649615.html
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россия, совет федерации рф, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Следователям хотят разрешить приостанавливать счета подозреваемых

МВД: дознаватели могут начать приостанавливать операции на счетах подозреваемых

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБанковские карты
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые позволят правоохранителям и дознавателям приостанавливать операции на банковских счетах подозреваемых, если они использовались для совершения преступлений, могут вступить в силу с 1 сентября, сообщил начальник договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко.
"Проект подзаконного акта находится в высокой степени готовности. Планируется вступление в силу данного федерального закона с 1 сентября", - сказал Авдейко на заседании в комитете по бюджету и финансовым рынкам Совфеда.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Абонентам с арестованными счетами будут приостанавливать услуги связи
Вчера, 16:07
Госдума ранее приняла в окончательном чтении законопроект, которым предлагается наделить следователей правом приостанавливать на срок не более 10 суток операции на банковских счетах подозреваемых при наличии информации, что счета использовались для преступной деятельности.
Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, дополнив его новой статьей 115.2.
В частности, согласно документу, предлагается предоставить правоохранителям возможность с согласия руководителя в случаях, не терпящих отлагательства, при наличии оснований полагать, что банковские счета (вклады, депозиты), электронные денежные средства, денежные средства, внесенные в качестве аванса за услуги связи использовались в преступной деятельности по уголовным делам, находящимся в их производстве, принимать решение о приостановлении операций с этим имуществом на срок не более 10 суток.
Также законопроектом предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс положением, устанавливающим обязанность операторов переводов денежных средств и операторов связи предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента поступления средств или в указанный в запросе сотрудников правоохранительных органов срок.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
ГД разрешила СК приостанавливать операции на счетах подозреваемых
Вчера, 16:22
 
РоссияСовет Федерации РФГосдума РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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