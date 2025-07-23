https://ria.ru/20250723/pomeschenie-2030776787.html

Появились подробности о помещении в Москве, где вспыхнул пожар

Появились подробности о помещении в Москве, где вспыхнул пожар - РИА Новости, 23.07.2025

Появились подробности о помещении в Москве, где вспыхнул пожар

Жилое помещение на Мытной улице в Москве, где ночью произошел пожар, при котором погиб один человек, девять пострадало, было оборудовано для незаконного... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T10:12:00+03:00

2025-07-23T10:12:00+03:00

2025-07-23T10:12:00+03:00

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Жилое помещение на Мытной улице в Москве, где ночью произошел пожар, при котором погиб один человек, девять пострадало, было оборудовано для незаконного проживания иностранных граждан, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ. Ранее МЧС Москвы сообщало, что на Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. Один человек погиб, девять пострадали. Позднее возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров. Столичная прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара. "Следствием предварительно получена информация о том, что жилое помещение было оборудовано двухъярусными кроватями с целью незаконного проживания иностранных граждан. Всего в квартире установлено не менее 17 спальных мест", - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что по факту пожара возбуждено уголовное дело о "причинении смерти по неосторожности". "Следователями столичного СК будет дана всесторонняя надлежащая правовая оценка, в том числе и действиям (бездействию) должностных лиц, собственника жилого помещения на соблюдение требований пожарной безопасности и миграционного законодательства РФ", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250723/zamykanie-2030776390.html

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Кадры с места пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве Кадры с места пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве 2025-07-23T10:12 true PT0M09S

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)