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В Москве пригородные поезда на ряде направлений идут с задержкой - РИА Новости, 23.07.2025
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09:15 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/poezda-2030767770.html
В Москве пригородные поезда на ряде направлений идут с задержкой
В Москве пригородные поезда на ряде направлений идут с задержкой - РИА Новости, 23.07.2025
В Москве пригородные поезда на ряде направлений идут с задержкой
Пригородные поезда дальних маршрутов Горьковского, Курского, Рижского, Киевского направлений Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) по техническим... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T09:15:00+03:00
2025-07-23T09:15:00+03:00
ржд
московская железная дорога
москва
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пригородные поезда дальних маршрутов Горьковского, Курского, Рижского, Киевского направлений Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) по техническим причинам идут с отклонением от графика, сообщили РИА Новости в МЖД. "В настоящее время по техническим причинам с отклонением от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Горьковского, Курского, Рижского, Киевского направлений. Интервал движения на МЦД-2 и МЦД-4 выдерживается", - говорится в сообщении. Московская железная дорога принимает все необходимые меры для стабилизации графика движения.
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ржд, московская железная дорога, москва, общество
РЖД, Московская железная дорога, Москва, Общество
В Москве пригородные поезда на ряде направлений идут с задержкой

В Москве пригородные поезда Горьковского и Курского направлений идут с задержкой

© РИА Новости / Антон ДенисовПассажиры садятся в поезд
Пассажиры садятся в поезд - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Пассажиры садятся в поезд. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пригородные поезда дальних маршрутов Горьковского, Курского, Рижского, Киевского направлений Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) по техническим причинам идут с отклонением от графика, сообщили РИА Новости в МЖД.
"В настоящее время по техническим причинам с отклонением от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Горьковского, Курского, Рижского, Киевского направлений. Интервал движения на МЦД-2 и МЦД-4 выдерживается", - говорится в сообщении.
Московская железная дорога принимает все необходимые меры для стабилизации графика движения.
Москва - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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08:35
 
РЖДМосковская железная дорогаМоскваОбщество
 
 
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