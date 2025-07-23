https://ria.ru/20250723/poezda-2030767770.html

В Москве пригородные поезда на ряде направлений идут с задержкой

В Москве пригородные поезда на ряде направлений идут с задержкой - РИА Новости, 23.07.2025

В Москве пригородные поезда на ряде направлений идут с задержкой

Пригородные поезда дальних маршрутов Горьковского, Курского, Рижского, Киевского направлений Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) по техническим... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T09:15:00+03:00

2025-07-23T09:15:00+03:00

2025-07-23T09:15:00+03:00

ржд

московская железная дорога

москва

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пригородные поезда дальних маршрутов Горьковского, Курского, Рижского, Киевского направлений Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) по техническим причинам идут с отклонением от графика, сообщили РИА Новости в МЖД. "В настоящее время по техническим причинам с отклонением от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Горьковского, Курского, Рижского, Киевского направлений. Интервал движения на МЦД-2 и МЦД-4 выдерживается", - говорится в сообщении. Московская железная дорога принимает все необходимые меры для стабилизации графика движения.

https://ria.ru/20250723/pogoda-2030763832.html

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ржд, московская железная дорога, москва, общество