https://ria.ru/20250723/podmoskove-2031009099.html
МЧС предупредило о тумане в Подмосковье
МЧС предупредило о тумане в Подмосковье - РИА Новости, 23.07.2025
МЧС предупредило о тумане в Подмосковье
Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 200-700 метров в Подмосковье до 09.00 мск четверга, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Московской... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T23:32:00+03:00
2025-07-23T23:32:00+03:00
2025-07-23T23:32:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 200-700 метров в Подмосковье до 09.00 мск четверга, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Московской области. "В ближайший час с сохранением до 09 часов 24 июля в отдельных районах Московской области ожидается туман с ухудшением видимости 200 – 700 метров", - говорится в сообщении. В ведомстве призвали водителей включить противотуманные фары и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендуется быть внимательными при переходе дороги и по возможности использовать светоотражающие элементы.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС предупредило о тумане в Подмосковье
МЧС предупредило о тумане с видимостью до 200-700 метров в Подмосковье