https://ria.ru/20250723/podmoskove-2031009099.html

МЧС предупредило о тумане в Подмосковье

МЧС предупредило о тумане в Подмосковье - РИА Новости, 23.07.2025

МЧС предупредило о тумане в Подмосковье

Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 200-700 метров в Подмосковье до 09.00 мск четверга, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Московской... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T23:32:00+03:00

2025-07-23T23:32:00+03:00

2025-07-23T23:32:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о тумане с видимостью до 200-700 метров в Подмосковье до 09.00 мск четверга, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Московской области. "В ближайший час с сохранением до 09 часов 24 июля в отдельных районах Московской области ожидается туман с ухудшением видимости 200 – 700 метров", - говорится в сообщении. В ведомстве призвали водителей включить противотуманные фары и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендуется быть внимательными при переходе дороги и по возможности использовать светоотражающие элементы.

https://ria.ru/20250723/pogoda--2030799927.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)