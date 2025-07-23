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Свыше 620 тысячи кубометров складов обеззаразили в Московской области - РИА Новости, 23.07.2025
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Новости Подмосковья
 
18:32 23.07.2025 (обновлено: 19:54 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/podmoskove-2030924132.html
Свыше 620 тысячи кубометров складов обеззаразили в Московской области
Свыше 620 тысячи кубометров складов обеззаразили в Московской области - РИА Новости, 23.07.2025
Свыше 620 тысячи кубометров складов обеззаразили в Московской области
В Московской области за полгода обеззаражено 623 тысячи кубических метров складских помещений, это создает безопасные условия для хранения сельскохозяйственной... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:32:00+03:00
2025-07-23T19:54:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
зарайск
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Московской области за полгода обеззаражено 623 тысячи кубических метров складских помещений, это создает безопасные условия для хранения сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Работы проводили специалисты отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания и ветеринарно-санитарных обработок филиала ФГБУ "ЦОК АПК" по Москве и Подмосковью. Как отметили в ведомстве, крупнейшим объектом, где проводилась обработка, стал элеваторный комплекс в Зарайске объемом 190 тысяч кубометров. Также специалисты обеззараживали зерносклады и технические помещения сельхозпредприятий в Кашире, Волоколамске, Дмитровском муниципальном округе, Орехово-Зуево, Подольске и Пушкинском. Обработку проводят двумя методами: аэрозольно-влажным с препаратом контактного действия и фумигацией фосфином – газом, который проникает во все труднодоступные места внутри хранилищ. Дополнительно выполнена дератизация против мышевидных грызунов на площади 150 тысяч квадратных метров и акарицидная обработка территорий от клещей на площади свыше 48 тысяч квадратных метров.
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московская область (подмосковье), зарайск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Зарайск
Свыше 620 тысячи кубометров складов обеззаразили в Московской области

Более 620 тысяч кубометров складов в Подмосковье продезинфицировали за полгода

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМужчина надевает защитный костюм перед проведением дезинфекции
Мужчина надевает защитный костюм перед проведением дезинфекции - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мужчина надевает защитный костюм перед проведением дезинфекции . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Московской области за полгода обеззаражено 623 тысячи кубических метров складских помещений, это создает безопасные условия для хранения сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Работы проводили специалисты отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания и ветеринарно-санитарных обработок филиала ФГБУ "ЦОК АПК" по Москве и Подмосковью.
Как отметили в ведомстве, крупнейшим объектом, где проводилась обработка, стал элеваторный комплекс в Зарайске объемом 190 тысяч кубометров. Также специалисты обеззараживали зерносклады и технические помещения сельхозпредприятий в Кашире, Волоколамске, Дмитровском муниципальном округе, Орехово-Зуево, Подольске и Пушкинском.
Обработку проводят двумя методами: аэрозольно-влажным с препаратом контактного действия и фумигацией фосфином – газом, который проникает во все труднодоступные места внутри хранилищ. Дополнительно выполнена дератизация против мышевидных грызунов на площади 150 тысяч квадратных метров и акарицидная обработка территорий от клещей на площади свыше 48 тысяч квадратных метров.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Зарайск
 
 
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