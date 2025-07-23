https://ria.ru/20250723/peregovory-2031005512.html

Российская делегация покинет Стамбул в четверг

Российская делегация покинет Стамбул в четверг - РИА Новости, 23.07.2025

Российская делегация покинет Стамбул в четверг

Российская делегация на переговорах с Украиной покинет Стамбул в четверг, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T22:59:00+03:00

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2025-07-23T23:06:00+03:00

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в мире

украина

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

владимир мединский

михаил галузин

игорь костюков (генштаб)

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Российская делегация на переговорах с Украиной покинет Стамбул в четверг, сообщил РИА Новости источник."Завтра уезжают", - сказал источник, комментируя отъезд делегации РФ из Стамбула.Ранее источник сообщил РИА Новости, что продолжения третьего раунда переговоров РФ и Украины в четверг не предусмотрено, он завершен.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины начался после 20.30 мск среды во Дворце Чираган и продлился около часа, передает корреспондент РИА Новости. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250723/peregovory-2031005116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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