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Российская делегация покинет Стамбул в четверг - РИА Новости, 23.07.2025
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22:59 23.07.2025 (обновлено: 23:06 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/peregovory-2031005512.html
Российская делегация покинет Стамбул в четверг
Российская делегация покинет Стамбул в четверг - РИА Новости, 23.07.2025
Российская делегация покинет Стамбул в четверг
Российская делегация на переговорах с Украиной покинет Стамбул в четверг, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:59:00+03:00
2025-07-23T23:06:00+03:00
стамбул
россия
в мире
украина
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Российская делегация на переговорах с Украиной покинет Стамбул в четверг, сообщил РИА Новости источник."Завтра уезжают", - сказал источник, комментируя отъезд делегации РФ из Стамбула.Ранее источник сообщил РИА Новости, что продолжения третьего раунда переговоров РФ и Украины в четверг не предусмотрено, он завершен.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины начался после 20.30 мск среды во Дворце Чираган и продлился около часа, передает корреспондент РИА Новости. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2031005116.html
https://ria.ru/20250723/peregovory-2031003539.html
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стамбул, россия, в мире, украина, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб)
Стамбул, Россия, В мире, Украина, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб)
Российская делегация покинет Стамбул в четверг

Российская делегация после переговоров с Украиной покинет Стамбул в четверг

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПереговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / POOL
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Российская делегация на переговорах с Украиной покинет Стамбул в четверг, сообщил РИА Новости источник.
"Завтра уезжают", - сказал источник, комментируя отъезд делегации РФ из Стамбула.
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
"Должна быть поставлена точка". О чем Россия договорилась с Украиной
Вчера, 23:03
Ранее источник сообщил РИА Новости, что продолжения третьего раунда переговоров РФ и Украины в четверг не предусмотрено, он завершен.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины начался после 20.30 мск среды во Дворце Чираган и продлился около часа, передает корреспондент РИА Новости. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.
Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Продолжения переговоров России и Украины в четверг не предусматривается
Вчера, 22:40
 
СтамбулРоссияВ миреУкраинаТретий раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВладимир МединскийМихаил ГалузинИгорь Костюков (Генштаб)
 
 
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