https://ria.ru/20250723/peregovory-2031005512.html
Российская делегация покинет Стамбул в четверг
Российская делегация покинет Стамбул в четверг - РИА Новости, 23.07.2025
Российская делегация покинет Стамбул в четверг
Российская делегация на переговорах с Украиной покинет Стамбул в четверг, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:59:00+03:00
2025-07-23T22:59:00+03:00
2025-07-23T23:06:00+03:00
стамбул
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украина
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Российская делегация на переговорах с Украиной покинет Стамбул в четверг, сообщил РИА Новости источник."Завтра уезжают", - сказал источник, комментируя отъезд делегации РФ из Стамбула.Ранее источник сообщил РИА Новости, что продолжения третьего раунда переговоров РФ и Украины в четверг не предусмотрено, он завершен.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины начался после 20.30 мск среды во Дворце Чираган и продлился около часа, передает корреспондент РИА Новости. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Стамбул, Россия, В мире, Украина, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб)
Российская делегация покинет Стамбул в четверг
Российская делегация после переговоров с Украиной покинет Стамбул в четверг