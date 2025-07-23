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Третий раунд переговоров России и Украины завершился - РИА Новости, 23.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 23.07.2025 (обновлено: 21:43 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030993150.html
Третий раунд переговоров России и Украины завершился
Третий раунд переговоров России и Украины завершился - РИА Новости, 23.07.2025
Третий раунд переговоров России и Украины завершился
Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, переговоры двух делегаций продлились около одного... РИА Новости, 23.07.2025
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россия
украина
стамбул
специальная военная операция на украине
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, переговоры двух делегаций продлились около одного часа."Да", - сообщил РИА Новости источник, отвечая на вопрос о завершении переговоров.Переговоры продлились около одного часа, передает корреспондент РИА Новости.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250723/kostyum-2030983108.html
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россия, украина, стамбул, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Украина, Стамбул, Специальная военная операция на Украине, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Третий раунд переговоров России и Украины завершился

Третий раунд переговоров России и Украины завершился, продлившись около часа

© РИА НовостиПереговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, переговоры двух делегаций продлились около одного часа.
"Да", - сообщил РИА Новости источник, отвечая на вопрос о завершении переговоров.
Переговоры продлились около одного часа, передает корреспондент РИА Новости.
Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>
Украинская делегация на переговорах с представителями России во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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