https://ria.ru/20250723/peregovory-2030993150.html
Третий раунд переговоров России и Украины завершился
Третий раунд переговоров России и Украины завершился - РИА Новости, 23.07.2025
Третий раунд переговоров России и Украины завершился
Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, переговоры двух делегаций продлились около одного... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:40:00+03:00
2025-07-23T21:40:00+03:00
2025-07-23T21:43:00+03:00
россия
украина
стамбул
специальная военная операция на украине
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030988709_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_349b659918203714b10eb79c7676e210.jpg
СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, переговоры двух делегаций продлились около одного часа."Да", - сообщил РИА Новости источник, отвечая на вопрос о завершении переговоров.Переговоры продлились около одного часа, передает корреспондент РИА Новости.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250723/kostyum-2030983108.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030988709_14:0:1151:853_1920x0_80_0_0_cf12705f39268b7a3b2313edcf34f0f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, стамбул, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Украина, Стамбул, Специальная военная операция на Украине, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Третий раунд переговоров России и Украины завершился
Третий раунд переговоров России и Украины завершился, продлившись около часа