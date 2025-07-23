https://ria.ru/20250723/peregovory-2030993150.html

Третий раунд переговоров России и Украины завершился

Третий раунд переговоров России и Украины завершился - РИА Новости, 23.07.2025

Третий раунд переговоров России и Украины завершился

Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, переговоры двух делегаций продлились около одного... РИА Новости, 23.07.2025

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россия

украина

стамбул

специальная военная операция на украине

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, переговоры двух делегаций продлились около одного часа."Да", - сообщил РИА Новости источник, отвечая на вопрос о завершении переговоров.Переговоры продлились около одного часа, передает корреспондент РИА Новости.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>

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2025

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