https://ria.ru/20250723/peregovory-2030992549.html
Выступление российской делегации по итогам переговоров с Украиной
Выступление российской делегации по итогам переговоров с Украиной - РИА Новости, 23.07.2025
Выступление российской делегации по итогам переговоров с Украиной
Российская делегация выступает с заявлением по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:54:00+03:00
2025-07-23T21:54:00+03:00
2025-07-23T21:54:00+03:00
украина
стамбул
россия
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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Российская делегация выступает с заявлением по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле.
украина
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российская делегация выступает с заявлением по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле
Российская делегация выступает с заявлением по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле
2025-07-23T21:54
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PT22M12S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, стамбул, россия, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, видео
Украина, Стамбул, Россия, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Выступление российской делегации по итогам переговоров с Украиной
Российская делегация выступает с заявлением по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле.
2025-07-23T21:54
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PT22M12S
Выступление российской делегации по итогам переговоров с Украиной
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Российская делегация выступает с заявлением по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле.