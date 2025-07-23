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Выступление российской делегации по итогам переговоров с Украиной

Выступление российской делегации по итогам переговоров с Украиной - РИА Новости, 23.07.2025

Выступление российской делегации по итогам переговоров с Украиной

Российская делегация выступает с заявлением по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T21:54:00+03:00

2025-07-23T21:54:00+03:00

2025-07-23T21:54:00+03:00

украина

стамбул

россия

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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Российская делегация выступает с заявлением по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле.

украина

стамбул

россия

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2025

Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

украина, стамбул, россия, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, видео