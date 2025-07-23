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Переговоры в Стамбуле продолжились в закрытом режиме - РИА Новости, 23.07.2025
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20:42 23.07.2025 (обновлено: 20:47 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030981178.html
Переговоры в Стамбуле продолжились в закрытом режиме
Переговоры в Стамбуле продолжились в закрытом режиме - РИА Новости, 23.07.2025
Переговоры в Стамбуле продолжились в закрытом режиме
Переговоры России и Украины в Стамбуле после вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана продолжились в закрытом режиме, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:42:00+03:00
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стамбул
россия
украина
хакан фидан
владимир мединский
рустем умеров
в мире
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Переговоры России и Украины в Стамбуле после вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана продолжились в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры российской и украинской делегаций после выступления главы МИД Турции Хакана Фидана проходят во дворце Чираган в закрытом режиме.Делегацию от РФ возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, а делегацию от Украины - секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.Источник в Москве ранее сообщал РИА Новости, что в ходе нового раунда переговоров РФ и Украины предполагается обмен мнениями по проектам меморандумов о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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стамбул, россия, украина, хакан фидан, владимир мединский, рустем умеров, в мире, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Стамбул, Россия, Украина, Хакан Фидан, Владимир Мединский, Рустем Умеров, В мире, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Переговоры в Стамбуле продолжились в закрытом режиме

Переговоры в Стамбуле после речи Фидана продолжились в закрытом режиме

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОбстановка у дворца Чираган в Стамбуле
Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Переговоры России и Украины в Стамбуле после вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана продолжились в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры российской и украинской делегаций после выступления главы МИД Турции Хакана Фидана проходят во дворце Чираган в закрытом режиме.
Делегацию от РФ возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, а делегацию от Украины - секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Источник в Москве ранее сообщал РИА Новости, что в ходе нового раунда переговоров РФ и Украины предполагается обмен мнениями по проектам меморандумов о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов.
Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Нокаут в третьем раунде: кому нужны эти переговоры
Вчера, 08:00
 
СтамбулРоссияУкраинаХакан ФиданВладимир МединскийРустем УмеровВ миреТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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