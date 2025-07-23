https://ria.ru/20250723/peregovory-2030981178.html
Переговоры в Стамбуле продолжились в закрытом режиме
Переговоры в Стамбуле продолжились в закрытом режиме - РИА Новости, 23.07.2025
Переговоры в Стамбуле продолжились в закрытом режиме
Переговоры России и Украины в Стамбуле после вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана продолжились в закрытом режиме, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:42:00+03:00
2025-07-23T20:42:00+03:00
2025-07-23T20:47:00+03:00
стамбул
россия
украина
хакан фидан
владимир мединский
рустем умеров
в мире
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030869609_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4063b646e365d28560fef5594c7e3130.jpg
СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Переговоры России и Украины в Стамбуле после вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана продолжились в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры российской и украинской делегаций после выступления главы МИД Турции Хакана Фидана проходят во дворце Чираган в закрытом режиме.Делегацию от РФ возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, а делегацию от Украины - секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.Источник в Москве ранее сообщал РИА Новости, что в ходе нового раунда переговоров РФ и Украины предполагается обмен мнениями по проектам меморандумов о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html
стамбул
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030869609_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bce06d0f2910719c4751aef71bf27ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, россия, украина, хакан фидан, владимир мединский, рустем умеров, в мире, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Стамбул, Россия, Украина, Хакан Фидан, Владимир Мединский, Рустем Умеров, В мире, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Переговоры в Стамбуле продолжились в закрытом режиме
Переговоры в Стамбуле после речи Фидана продолжились в закрытом режиме