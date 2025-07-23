https://ria.ru/20250723/peregovory-2030981178.html

Переговоры в Стамбуле продолжились в закрытом режиме

Переговоры в Стамбуле продолжились в закрытом режиме - РИА Новости, 23.07.2025

Переговоры в Стамбуле продолжились в закрытом режиме

Переговоры России и Украины в Стамбуле после вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана продолжились в закрытом режиме, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T20:42:00+03:00

2025-07-23T20:42:00+03:00

2025-07-23T20:47:00+03:00

стамбул

россия

украина

хакан фидан

владимир мединский

рустем умеров

в мире

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Переговоры России и Украины в Стамбуле после вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана продолжились в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры российской и украинской делегаций после выступления главы МИД Турции Хакана Фидана проходят во дворце Чираган в закрытом режиме.Делегацию от РФ возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, а делегацию от Украины - секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.Источник в Москве ранее сообщал РИА Новости, что в ходе нового раунда переговоров РФ и Украины предполагается обмен мнениями по проектам меморандумов о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>

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стамбул, россия, украина, хакан фидан, владимир мединский, рустем умеров, в мире, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле