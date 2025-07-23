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Выступление Фидана на переговорах России и Украины ожидается в 20.35

Выступление Фидана на переговорах России и Украины ожидается в 20.35 - РИА Новости, 23.07.2025

Выступление Фидана на переговорах России и Украины ожидается в 20.35

Вступительная речь министра иностранных дел Турции Хакана Фидана на переговорах РФ и Украины ожидается в 20.35 мск, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. РИА Новости, 23.07.2025

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Вступительная речь министра иностранных дел Турции Хакана Фидана на переговорах РФ и Украины ожидается в 20.35 мск, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.Речь будут переводить на три языка, в том числе русский и украинский, сообщил ранее РИА Новости источник.Ожидалось, что раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется в 19.00 мск среды, но перед переговорами состоялась встреча глав делегаций тет-а-тет."Выступление министра Фидана ожидается после 20.35 мск", - сообщил источник.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи состоялись в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>

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