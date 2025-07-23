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Выступление Фидана на переговорах России и Украины ожидается в 20.35 - РИА Новости, 23.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:30 23.07.2025 (обновлено: 21:06 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030975161.html
Выступление Фидана на переговорах России и Украины ожидается в 20.35
Выступление Фидана на переговорах России и Украины ожидается в 20.35 - РИА Новости, 23.07.2025
Выступление Фидана на переговорах России и Украины ожидается в 20.35
Вступительная речь министра иностранных дел Турции Хакана Фидана на переговорах РФ и Украины ожидается в 20.35 мск, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:30:00+03:00
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турция
россия
украина
специальная военная операция на украине
хакан фидан
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Вступительная речь министра иностранных дел Турции Хакана Фидана на переговорах РФ и Украины ожидается в 20.35 мск, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.Речь будут переводить на три языка, в том числе русский и украинский, сообщил ранее РИА Новости источник.Ожидалось, что раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется в 19.00 мск среды, но перед переговорами состоялась встреча глав делегаций тет-а-тет."Выступление министра Фидана ожидается после 20.35 мск", - сообщил источник.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи состоялись в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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турция, россия, украина, хакан фидан, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Турция, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Хакан Фидан, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Выступление Фидана на переговорах России и Украины ожидается в 20.35

Глава МИД Турции Фидан выступит на переговорах России и Украины в 20.35 мск

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОбстановка у дворца Чираган в Стамбуле. 23 июля 2025
Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле. 23 июля 2025
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Вступительная речь министра иностранных дел Турции Хакана Фидана на переговорах РФ и Украины ожидается в 20.35 мск, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
Речь будут переводить на три языка, в том числе русский и украинский, сообщил ранее РИА Новости источник.
Ожидалось, что раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется в 19.00 мск среды, но перед переговорами состоялась встреча глав делегаций тет-а-тет.
"Выступление министра Фидана ожидается после 20.35 мск", - сообщил источник.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи состоялись в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>
Помощник президента РФ Владимир Мединский в аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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Вчера, 18:24
 
Специальная военная операция на УкраинеТурцияРоссияУкраинаХакан ФиданТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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