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Российская делегация прибыла на место переговоров с Украиной - РИА Новости, 23.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:05 23.07.2025 (обновлено: 19:11 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030944391.html
Российская делегация прибыла на место переговоров с Украиной
Российская делегация прибыла на место переговоров с Украиной - РИА Новости, 23.07.2025
Российская делегация прибыла на место переговоров с Украиной
Российская делегация прибыла на место проведения третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T19:05:00+03:00
2025-07-23T19:11:00+03:00
украина
стамбул
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
специальная военная операция на украине
россия
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Российская делегация прибыла на место проведения третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости."Делегации России и Украины уже во дворце Чираган", - сказал источник.В состав российской делегации входят помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030920758.html
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украина, стамбул, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб)
Украина, Стамбул, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб)
Российская делегация прибыла на место переговоров с Украиной

Российская делегация прибыла на место третьего раунда переговоров с Украиной

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОбстановка у дворца Чираган в Стамбуле
Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Российская делегация прибыла на место проведения третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости.
"Делегации России и Украины уже во дворце Чираган", - сказал источник.
В состав российской делегации входят помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Помощник президента РФ Владимир Мединский в аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСтамбулТретий раунд переговоров России и Украины в СтамбулеРоссияВладимир МединскийМихаил ГалузинИгорь Костюков (Генштаб)
 
 
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