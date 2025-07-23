https://ria.ru/20250723/peregovory-2030944391.html

Российская делегация прибыла на место переговоров с Украиной

Российская делегация прибыла на место переговоров с Украиной - РИА Новости, 23.07.2025

Российская делегация прибыла на место переговоров с Украиной

Российская делегация прибыла на место проведения третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:05:00+03:00

2025-07-23T19:05:00+03:00

2025-07-23T19:11:00+03:00

украина

стамбул

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

специальная военная операция на украине

россия

владимир мединский

михаил галузин

игорь костюков (генштаб)

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Российская делегация прибыла на место проведения третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости."Делегации России и Украины уже во дворце Чираган", - сказал источник.В состав российской делегации входят помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030920758.html

украина

стамбул

россия

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2025

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украина, стамбул, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб)