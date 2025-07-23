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Российская делегация прибыла на место переговоров с Украиной
Российская делегация прибыла на место переговоров с Украиной - РИА Новости, 23.07.2025
Российская делегация прибыла на место переговоров с Украиной
Российская делегация прибыла на место проведения третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T19:05:00+03:00
2025-07-23T19:05:00+03:00
2025-07-23T19:11:00+03:00
украина
стамбул
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
специальная военная операция на украине
россия
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Российская делегация прибыла на место проведения третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости."Делегации России и Украины уже во дворце Чираган", - сказал источник.В состав российской делегации входят помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
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Российская делегация прибыла на место переговоров с Украиной
Российская делегация прибыла на место третьего раунда переговоров с Украиной