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Представители Турции прибыли на место переговоров России и Украины
Представители Турции прибыли на место переговоров России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025
Представители Турции прибыли на место переговоров России и Украины
Глава Национального управления разведки Турции Ибрагим Калын прибыл во дворец Чираган в Стамбуле, где ожидаются переговоры РФ и Украины, передает корреспондент... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:24:00+03:00
2025-07-23T17:24:00+03:00
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Глава Национального управления разведки Турции Ибрагим Калын прибыл во дворец Чираган в Стамбуле, где ожидаются переговоры РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Российская и украинская делегация прибыли в Стамбул.Кортеж с Калыном заехал на территорию дворца около 17.17 мск. Ожидается, что глава МИД Турции Хакан Фидан и начальник генштаба ВС Турции Метин Гюрак примут участие в переговорах РФ и Украины в Стамбуле, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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Глава турецкой разведки прибывает на место переговоров России и Украины в Стамбуле
Глава турецкой разведки прибыл на место переговоров России и Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-07-23T17:24
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турция, россия, украина, владимир мединский, хакан фидан, михаил галузин
Турция, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Владимир Мединский, Хакан Фидан, Михаил Галузин
Представители Турции прибыли на место переговоров России и Украины
Представители Турции прибыли на место переговоров России и Украины в Стамбуле