https://ria.ru/20250723/peregovory-2030839690.html
Источник назвал участников переговоров со стороны Турции
Источник назвал участников переговоров со стороны Турции - РИА Новости, 23.07.2025
Источник назвал участников переговоров со стороны Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава Национального управления разведки Ибрагим Калын и начальник генштаба ВС Турции Метин Гюрак примут участие в... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T14:04:00+03:00
2025-07-23T14:04:00+03:00
2025-07-23T14:15:00+03:00
турция
россия
украина
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
хакан фидан
ибрагим калын
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава Национального управления разведки Ибрагим Калын и начальник генштаба ВС Турции Метин Гюрак примут участие в переговорах РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250723/delegatsiya-2030773303.html
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турция, россия, украина, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, хакан фидан, ибрагим калын
Турция, Россия, Украина, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Хакан Фидан, Ибрагим Калын
Источник назвал участников переговоров со стороны Турции
Главы МИД и разведки Турции, начальник Генштаба ВС примут участие в переговорах