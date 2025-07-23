https://ria.ru/20250723/peregovory-2030838837.html
Источник рассказал об обращении главы МИД Турции в начале переговоров
Источник рассказал об обращении главы МИД Турции в начале переговоров - РИА Новости, 23.07.2025
Источник рассказал об обращении главы МИД Турции в начале переговоров
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в переговорах РФ и Украины в Стамбуле и обратится к делегациям в начале раунда, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T14:02:00+03:00
2025-07-23T14:02:00+03:00
2025-07-23T14:11:00+03:00
турция
россия
украина
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
хакан фидан
владимир мединский
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в переговорах РФ и Украины в Стамбуле и обратится к делегациям в начале раунда, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции."Ожидается, что глава МИД Турции Хакан Фидан, глава Национального управления разведки Ибрагим Калын и начальник генштаба ВС Турции Метин Гюрак примут участие в переговорах РФ и Украины в Стамбуле. Выступление Фидана будет транслироваться в прямом эфире", - сообщил источник.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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турция, россия, украина, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, хакан фидан, владимир мединский
Турция, Россия, Украина, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Хакан Фидан, Владимир Мединский
Источник рассказал об обращении главы МИД Турции в начале переговоров
Глава МИД Турции выступит с обращением в начале переговоров России и Украины