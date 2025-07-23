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Встреча делегации России и Украины в Стамбуле. Прямая трансляция
Встреча делегации России и Украины в Стамбуле. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.07.2025
Встреча делегации России и Украины в Стамбуле. Прямая трансляция
Делегации России и Украины встречаются в Стамбуле для проведения третьего раунда переговоров. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:41:00+03:00
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россия
украина
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Делегации России и Украины встречаются в Стамбуле для проведения третьего раунда переговоров.
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Делегации РФ и Украины встречаются в Стамбуле для проведения третьего раунда переговоров
Делегации РФ и Украины встречаются в Стамбуле для проведения третьего раунда переговоров
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
96
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россия, украина, видео
Россия, Украина
Встреча делегации России и Украины в Стамбуле. Прямая трансляция
Делегации России и Украины встречаются в Стамбуле для проведения третьего раунда переговоров.
2025-07-23T20:41
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PT2M42S
Встреча делегации России и Украины в Стамбуле. Прямая трансляция
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Делегации России и Украины встречаются в Стамбуле для проведения третьего раунда переговоров.