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Встреча делегации России и Украины в Стамбуле. Прямая трансляция

Встреча делегации России и Украины в Стамбуле. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.07.2025

Встреча делегации России и Украины в Стамбуле. Прямая трансляция

Делегации России и Украины встречаются в Стамбуле для проведения третьего раунда переговоров. РИА Новости, 23.07.2025

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россия

украина

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Делегации России и Украины встречаются в Стамбуле для проведения третьего раунда переговоров.

россия

украина

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2025

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Делегации РФ и Украины встречаются в Стамбуле для проведения третьего раунда переговоров Делегации РФ и Украины встречаются в Стамбуле для проведения третьего раунда переговоров 2025-07-23T20:41 true PT2M42S

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