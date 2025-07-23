https://ria.ru/20250723/peregovory-2030789036.html

На Западе сделали тяжелое признание перед переговорами России и Украины

На Западе сделали тяжелое признание перед переговорами России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025

На Западе сделали тяжелое признание перед переговорами России и Украины

Угрозы США и Европы в адрес России перед переговорами с Украиной не работают, пишет издание Responsible Statecraft.В статье отмечается, что перед нынешними... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T11:06:00+03:00

2025-07-23T11:06:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Угрозы США и Европы в адрес России перед переговорами с Украиной не работают, пишет издание Responsible Statecraft.В статье отмечается, что перед нынешними переговорами, давление на Москву сильнее, чем на предыдущих."Эта тенденция, когда Европа и США угрожают России санкциями, если не будет достигнут прогресс на пути к миру, в то время как от Украины не ожидают уступок, сохраняется с марта 2015 года. Это просто не сработает", — говорится в публикации.Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что третий раунд переговоров Москвы и Киева ожидается в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дату и время еще уточняют.На прошлой неделе президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030771081.html

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