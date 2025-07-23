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На Западе сделали тяжелое признание перед переговорами России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:06 23.07.2025 (обновлено: 11:08 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030789036.html
На Западе сделали тяжелое признание перед переговорами России и Украины
На Западе сделали тяжелое признание перед переговорами России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025
На Западе сделали тяжелое признание перед переговорами России и Украины
Угрозы США и Европы в адрес России перед переговорами с Украиной не работают, пишет издание Responsible Statecraft.В статье отмечается, что перед нынешними... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:06:00+03:00
2025-07-23T11:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Угрозы США и Европы в адрес России перед переговорами с Украиной не работают, пишет издание Responsible Statecraft.В статье отмечается, что перед нынешними переговорами, давление на Москву сильнее, чем на предыдущих."Эта тенденция, когда Европа и США угрожают России санкциями, если не будет достигнут прогресс на пути к миру, в то время как от Украины не ожидают уступок, сохраняется с марта 2015 года. Это просто не сработает", — говорится в публикации.Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что третий раунд переговоров Москвы и Киева ожидается в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дату и время еще уточняют.На прошлой неделе президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030771081.html
https://ria.ru/20250723/koshkovich-2030764398.html
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
На Западе сделали тяжелое признание перед переговорами России и Украины

RS: угрозы США и Европы в адрес России перед переговорами с Украиной не работают

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Угрозы США и Европы в адрес России перед переговорами с Украиной не работают, пишет издание Responsible Statecraft.

В статье отмечается, что перед нынешними переговорами, давление на Москву сильнее, чем на предыдущих.
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"Эта тенденция, когда Европа и США угрожают России санкциями, если не будет достигнут прогресс на пути к миру, в то время как от Украины не ожидают уступок, сохраняется с марта 2015 года. Это просто не сработает", — говорится в публикации.

Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что третий раунд переговоров Москвы и Киева ожидается в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дату и время еще уточняют.

На прошлой неделе президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.

Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссия
 
 
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