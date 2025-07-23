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Переговоры в Стамбуле планируется завершить в среду, сообщил источник - РИА Новости, 23.07.2025
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21:14 23.07.2025 (обновлено: 21:19 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/pepegovory-2030990351.html
Переговоры в Стамбуле планируется завершить в среду, сообщил источник
Переговоры в Стамбуле планируется завершить в среду, сообщил источник - РИА Новости, 23.07.2025
Переговоры в Стамбуле планируется завершить в среду, сообщил источник
Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле с высокой долей вероятности завершится в среду и не будет продолжен в четверг, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:14:00+03:00
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стамбул
россия
украина
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
владимир мединский
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле с высокой долей вероятности завершится в среду и не будет продолжен в четверг, сообщил РИА Новости источник."Скорее всего - да", - сказал он, отвечая на вопрос, закончатся ли раунд переговоров в среду.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начался около 20.30 мск среды во Дворце Чираган, передает корреспондент РИА Новости. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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стамбул, россия, украина, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, владимир мединский
Стамбул, Россия, Украина, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире, Владимир Мединский
Переговоры в Стамбуле планируется завершить в среду, сообщил источник

Переговоры в Стамбуле планируется завершить в среду одним днем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПереговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле с высокой долей вероятности завершится в среду и не будет продолжен в четверг, сообщил РИА Новости источник.
«
"Скорее всего - да", - сказал он, отвечая на вопрос, закончатся ли раунд переговоров в среду.
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начался около 20.30 мск среды во Дворце Чираган, передает корреспондент РИА Новости. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>
Стамбул - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Турция высоко оценила итоги первых раундов переговоров России и Украины
Вчера, 20:57
 
СтамбулРоссияУкраинаТретий раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ миреВладимир Мединский
 
 
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