https://ria.ru/20250723/pepegovory-2030990351.html

Переговоры в Стамбуле планируется завершить в среду, сообщил источник

Переговоры в Стамбуле планируется завершить в среду, сообщил источник - РИА Новости, 23.07.2025

Переговоры в Стамбуле планируется завершить в среду, сообщил источник

Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле с высокой долей вероятности завершится в среду и не будет продолжен в четверг, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T21:14:00+03:00

2025-07-23T21:14:00+03:00

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стамбул

россия

украина

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

владимир мединский

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле с высокой долей вероятности завершится в среду и не будет продолжен в четверг, сообщил РИА Новости источник."Скорее всего - да", - сказал он, отвечая на вопрос, закончатся ли раунд переговоров в среду.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начался около 20.30 мск среды во Дворце Чираган, передает корреспондент РИА Новости. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>

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