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Эксперт рассказал, сколько россиян могут выйти на пенсию в 2026 году - РИА Новости, 23.07.2025
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02:16 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/pensiya-2030743152.html
Эксперт рассказал, сколько россиян могут выйти на пенсию в 2026 году
Эксперт рассказал, сколько россиян могут выйти на пенсию в 2026 году - РИА Новости, 23.07.2025
Эксперт рассказал, сколько россиян могут выйти на пенсию в 2026 году
Более 1,7 миллиона россиян смогут выйти на пенсию в следующем году, рассказал РИА Новости профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T02:16:00+03:00
2025-07-23T02:16:00+03:00
общество
россия
александр сафонов
пенсия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 1,7 миллиона россиян смогут выйти на пенсию в следующем году, рассказал РИА Новости профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. "В 2026 году в соответствии с положением на пенсию смогут выйти мужчины 1962 года рождения общей численностью 838 474 человека и женщины 1967 года рождения общей численностью 925 266 человек", - сказал Сафонов. Из данных эксперта следует, что общее количество россиян, которые получат такое право со следующего года, составит 1 763 740. Ранее из данных Социального фонда РИА Новости выяснило, что число пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля 2025 года составило более 40,9 миллиона человек.
https://ria.ru/20250717/gosduma-2029596036.html
https://ria.ru/20250721/pensii-2030326485.html
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общество, россия, александр сафонов, пенсия
Общество, Россия, Александр Сафонов, Пенсия
Эксперт рассказал, сколько россиян могут выйти на пенсию в 2026 году

Более 1,7 миллиона россиян смогут выйти на пенсию в 2026 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 1,7 миллиона россиян смогут выйти на пенсию в следующем году, рассказал РИА Новости профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
"В 2026 году в соответствии с положением на пенсию смогут выйти мужчины 1962 года рождения общей численностью 838 474 человека и женщины 1967 года рождения общей численностью 925 266 человек", - сказал Сафонов.
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Из данных эксперта следует, что общее количество россиян, которые получат такое право со следующего года, составит 1 763 740.
Ранее из данных Социального фонда РИА Новости выяснило, что число пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля 2025 года составило более 40,9 миллиона человек.
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ОбществоРоссияАлександр СафоновПенсия
 
 
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