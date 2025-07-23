https://ria.ru/20250723/otoplenie-2030983365.html

Более 3,7 тысячи домов подготовили к сезону отопления в Смоленской области

Более 3,7 тысячи домов подготовили к сезону отопления в Смоленской области - РИА Новости, 23.07.2025

Более 3,7 тысячи домов подготовили к сезону отопления в Смоленской области

В Смоленской области к отопительному сезону готовы более 3,7 тысячи многоквартирных домов, эта ситуация находится на контроле, сообщил губернатор Василий... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T20:53:00+03:00

2025-07-23T20:53:00+03:00

2025-07-23T20:53:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Смоленской области к отопительному сезону готовы более 3,7 тысячи многоквартирных домов, эта ситуация находится на контроле, сообщил губернатор Василий Анохин. "На личном контроле держу подготовку к предстоящему отопительному сезону. Необходимо своевременно провести ремонтные работы, проверить системы и объекты теплоснабжения. Это касается как жилых домов, так и социальных учреждений. На данный момент уже подготовлено более 3700 многоквартирных домов — это 57% от плана. Почти такой же показатель в сфере образования – к зиме готовы свыше 170 школ и 149 детских садов. В сфере здравоохранения работы выполнены более чем на 30%", - написал глава региона в своем телеграм-канале. Он также добавил, что ведется подготовка инженерной инфраструктуры: котельных, тепловых и водопроводных сетей. Постепенно приводят в порядок и модернизируют объекты теплоснабжения. За последние два года в Смоленской области капитально отремонтировали более 200 объектов коммунальной инфраструктуры, построили пять новых котельных, провели ремонт почти 90 километров теплосетей. В этом году в Смоленске, в том числе, установили два новых котла в котельной на улице Нахимова, котельную на улице Зои Космодемьянской перевели в автоматический режим. "Все работы идут в соответствии с графиком. Наша общая задача с главами муниципальных образований — обеспечить стабильную и бесперебойную работу объектов инфраструктуры, тепло и комфорт для жителей региона в зимний период", - резюмировал Анохин.

https://ria.ru/20250722/anokhin-2030722320.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин