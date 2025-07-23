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Украинская делегация после переговоров отправилась в отель

Украинская делегация после переговоров отправилась в отель - РИА Новости, 23.07.2025

Украинская делегация после переговоров отправилась в отель

Делегация Украины заехала в отель после третьего раунда переговоров в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T22:14:00+03:00

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третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Делегация Украины заехала в отель после третьего раунда переговоров в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины начался после 20.30 мск среды во дворце Чираган и продлился около часа, передавал корреспондент РИА Новости. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>

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