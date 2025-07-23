https://ria.ru/20250723/obstrely-2030737702.html

Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.07.2025

Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T00:21:00+03:00

2025-07-23T00:21:00+03:00

2025-07-23T00:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Шесть вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на донецком направлении", - говорится в сообщении ведомства. Управление уточняет, что всего было выпущено восемь боеприпасов. По данным ведомства, поступили сведения о ранении двух сотрудников МЧС России. За предыдущие сутки управление зафиксировало шесть обстрелов.

https://ria.ru/20250722/spectator-2030728940.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия