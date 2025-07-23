https://ria.ru/20250723/obstrely-2030737702.html
Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.07.2025
Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T00:21:00+03:00
2025-07-23T00:21:00+03:00
2025-07-23T00:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Шесть вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на донецком направлении", - говорится в сообщении ведомства. Управление уточняет, что всего было выпущено восемь боеприпасов. По данным ведомства, поступили сведения о ранении двух сотрудников МЧС России. За предыдущие сутки управление зафиксировало шесть обстрелов.
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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Украинские войска семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов