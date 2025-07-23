https://ria.ru/20250723/novosibirsk-2030757662.html

Чиновника мэрии Новосибирска отстранили от должности после возбуждения дела

Чиновника мэрии Новосибирска отстранили от должности после возбуждения дела - РИА Новости, 23.07.2025

Чиновника мэрии Новосибирска отстранили от должности после возбуждения дела

Центральный районный суд Новосибирска временно отстранил от должности начальника управления по земельным ресурсам мэрии Вячеслава Зарубина, которого заподозрили РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T07:15:00+03:00

2025-07-23T07:15:00+03:00

2025-07-23T07:15:00+03:00

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НОВОСИБИРСК, 23 июл – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска временно отстранил от должности начальника управления по земельным ресурсам мэрии Вячеслава Зарубина, которого заподозрили в злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. "Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 22 июля 2025 года обвиняемый Зарубин Вячеслав временно отстранен от должности муниципальной службы заместителя начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска - начальника управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска", - говорится в сообщении. В пресс-службе без подробностей уточнили, что в отношении Зарубина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Мерой пресечения следствие избрало в отношении Зарубина подписку о невыезде и надлежащем поведении. Чиновник отстранен от должности на период предварительного следствия. Постановление суда не вступило в законную силу, добавляется в сообщении. Правоохранительные органы пока не прокомментировали возбуждение дела.

https://ria.ru/20250723/arest-2030755868.html

https://ria.ru/20250201/kamchatka-1996776773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия