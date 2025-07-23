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Чиновника мэрии Новосибирска отстранили от должности после возбуждения дела
Чиновника мэрии Новосибирска отстранили от должности после возбуждения дела - РИА Новости, 23.07.2025
Чиновника мэрии Новосибирска отстранили от должности после возбуждения дела
Центральный районный суд Новосибирска временно отстранил от должности начальника управления по земельным ресурсам мэрии Вячеслава Зарубина, которого заподозрили РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T07:15:00+03:00
2025-07-23T07:15:00+03:00
2025-07-23T07:15:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 23 июл – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска временно отстранил от должности начальника управления по земельным ресурсам мэрии Вячеслава Зарубина, которого заподозрили в злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. "Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 22 июля 2025 года обвиняемый Зарубин Вячеслав временно отстранен от должности муниципальной службы заместителя начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска - начальника управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска", - говорится в сообщении. В пресс-службе без подробностей уточнили, что в отношении Зарубина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Мерой пресечения следствие избрало в отношении Зарубина подписку о невыезде и надлежащем поведении. Чиновник отстранен от должности на период предварительного следствия. Постановление суда не вступило в законную силу, добавляется в сообщении. Правоохранительные органы пока не прокомментировали возбуждение дела.
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Чиновника мэрии Новосибирска отстранили от должности после возбуждения дела
Суд в Новосибирске отстранил от должности главу управления по земельным ресурсам