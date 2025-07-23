https://ria.ru/20250723/nikolaev-2030982511.html

Николаев: каждый ветеран СВО должен чувствовать заботу и поддержку

Николаев: каждый ветеран СВО должен чувствовать заботу и поддержку - РИА Новости, 23.07.2025

Николаев: каждый ветеран СВО должен чувствовать заботу и поддержку

Глава Чувашии Олег Николаев в среду в рамках кадрового проекта "Время СВОих", созданного для профессиональной переподготовки, бойцов и ветеранов специальной... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T20:46:00+03:00

2025-07-23T20:46:00+03:00

2025-07-23T20:46:00+03:00

россия

олег николаев (политик)

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев в среду в рамках кадрового проекта "Время СВОих", созданного для профессиональной переподготовки, бойцов и ветеранов специальной военной операции, провел встречу со своим наставляемым – подполковником Русланом Валиуллиным, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Эта встреча – часть программы стажировок, которые сейчас проходят все участники проекта. 5 июля в правительстве Чувашии был организован "День наставника", входе которого военнослужащие, прошедшие отбор проекта "Время СВОих", были закреплены за наставниками – руководителями органов власти, представителями республики Федеральном Собрании России, региональными и муниципальными депутатами, ректорами вузов, общественниками, и провели с ними первые личные встречи. В тот же день Николаев объявил о решении назначить Валиуллина своим помощником по вопросам поддержки участников СВО и ветеранов боевых действий – его учеба будет идти параллельно с работой в органах управления регионом. "Хочу обсудить, как уже идет работа, как чувствуете себя в новом качестве. Наверняка за это время оценили масштаб задач. Я заинтересован, чтобы вы стали полноценным высококлассным специалистом, могли организовывать и администрировать большое количество процессов, которые сегодня запущены", - обратился Николаев к своему наставляемому. Валиуллин сообщил, что уже выстроено взаимодействие с должностными лицами администрации, руководителями органов власти и представителями Вооруженных сил Российской Федерации. Ведется работа по решению проблем бойцов СВО и членов их семей, которые обращаются за помощью. "Прикладываю все усилия и возможности, чтобы урегулировать их проблемы и вопросы. Я очень рад, что вы являетесь моим наставником. Не подведу. И свой опыт, который приобрел в Вооруженных силах Российской Федерации, готов использовать в своей гражданской сфере", - сообщил Валиуллин, его слова привели в пресс-службе. Глава Чувашии предложил своему наставляемому вести анализ всех поступающих обращений с тем, чтобы в дальнейшем выработать и принять дополнительные системные решения, реализация которых позволит каждому ветерану СВО почувствовать заботу и помощь государства. "Именно здесь важен ваш опыт, ваши личные контакты", - подчеркнул Николаев. В продолжении встречи наставник и наставляемый обсудили с заместителем председателя кабинета министров Чувашии Владимиром Степановым и исполнительным директором благотворительного фонда "Перле" Наталией Колывановой конкретные направления дальнейшей работы по организации поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей.

https://ria.ru/20250718/pekhet-2030056198.html

https://ria.ru/20250716/nikolaev-2029527957.html

россия

чувашская республика (чувашия)

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россия, олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия)