Рейтинг@Mail.ru
Николаев: каждый ветеран СВО должен чувствовать заботу и поддержку - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/nikolaev-2030982511.html
Николаев: каждый ветеран СВО должен чувствовать заботу и поддержку
Николаев: каждый ветеран СВО должен чувствовать заботу и поддержку - РИА Новости, 23.07.2025
Николаев: каждый ветеран СВО должен чувствовать заботу и поддержку
Глава Чувашии Олег Николаев в среду в рамках кадрового проекта "Время СВОих", созданного для профессиональной переподготовки, бойцов и ветеранов специальной... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:46:00+03:00
2025-07-23T20:46:00+03:00
россия
олег николаев (политик)
чувашская республика (чувашия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030980357_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_0026129ef06173bca680b58bc588c6e0.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев в среду в рамках кадрового проекта "Время СВОих", созданного для профессиональной переподготовки, бойцов и ветеранов специальной военной операции, провел встречу со своим наставляемым – подполковником Русланом Валиуллиным, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Эта встреча – часть программы стажировок, которые сейчас проходят все участники проекта. 5 июля в правительстве Чувашии был организован "День наставника", входе которого военнослужащие, прошедшие отбор проекта "Время СВОих", были закреплены за наставниками – руководителями органов власти, представителями республики Федеральном Собрании России, региональными и муниципальными депутатами, ректорами вузов, общественниками, и провели с ними первые личные встречи. В тот же день Николаев объявил о решении назначить Валиуллина своим помощником по вопросам поддержки участников СВО и ветеранов боевых действий – его учеба будет идти параллельно с работой в органах управления регионом. "Хочу обсудить, как уже идет работа, как чувствуете себя в новом качестве. Наверняка за это время оценили масштаб задач. Я заинтересован, чтобы вы стали полноценным высококлассным специалистом, могли организовывать и администрировать большое количество процессов, которые сегодня запущены", - обратился Николаев к своему наставляемому. Валиуллин сообщил, что уже выстроено взаимодействие с должностными лицами администрации, руководителями органов власти и представителями Вооруженных сил Российской Федерации. Ведется работа по решению проблем бойцов СВО и членов их семей, которые обращаются за помощью. "Прикладываю все усилия и возможности, чтобы урегулировать их проблемы и вопросы. Я очень рад, что вы являетесь моим наставником. Не подведу. И свой опыт, который приобрел в Вооруженных силах Российской Федерации, готов использовать в своей гражданской сфере", - сообщил Валиуллин, его слова привели в пресс-службе. Глава Чувашии предложил своему наставляемому вести анализ всех поступающих обращений с тем, чтобы в дальнейшем выработать и принять дополнительные системные решения, реализация которых позволит каждому ветерану СВО почувствовать заботу и помощь государства. "Именно здесь важен ваш опыт, ваши личные контакты", - подчеркнул Николаев. В продолжении встречи наставник и наставляемый обсудили с заместителем председателя кабинета министров Чувашии Владимиром Степановым и исполнительным директором благотворительного фонда "Перле" Наталией Колывановой конкретные направления дальнейшей работы по организации поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей.
https://ria.ru/20250718/pekhet-2030056198.html
https://ria.ru/20250716/nikolaev-2029527957.html
россия
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030980357_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_602b8e2edc16f82ca7ffa6de59850f2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия)
Россия, Олег Николаев (политик), Чувашская Республика (Чувашия)
Николаев: каждый ветеран СВО должен чувствовать заботу и поддержку

Олег Николаев: каждый ветеран СВО должен чувствовать заботу и поддержку

© Фото : пресс-служба правительства ЧувашииГлава Чувашии Олег Николаев провел встречу со своим наставляемым – подполковником Русланом Валиуллиным
Глава Чувашии Олег Николаев провел встречу со своим наставляемым – подполковником Русланом Валиуллиным - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : пресс-служба правительства Чувашии
Глава Чувашии Олег Николаев провел встречу со своим наставляемым – подполковником Русланом Валиуллиным
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев в среду в рамках кадрового проекта "Время СВОих", созданного для профессиональной переподготовки, бойцов и ветеранов специальной военной операции, провел встречу со своим наставляемым – подполковником Русланом Валиуллиным, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Эта встреча – часть программы стажировок, которые сейчас проходят все участники проекта.
Открытие агромаркета Пехет - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Оксана Лут и Олег Николаев открыли первый в Чувашии агромаркет "Пехет"
18 июля, 19:19
5 июля в правительстве Чувашии был организован "День наставника", входе которого военнослужащие, прошедшие отбор проекта "Время СВОих", были закреплены за наставниками – руководителями органов власти, представителями республики Федеральном Собрании России, региональными и муниципальными депутатами, ректорами вузов, общественниками, и провели с ними первые личные встречи.
В тот же день Николаев объявил о решении назначить Валиуллина своим помощником по вопросам поддержки участников СВО и ветеранов боевых действий – его учеба будет идти параллельно с работой в органах управления регионом.
"Хочу обсудить, как уже идет работа, как чувствуете себя в новом качестве. Наверняка за это время оценили масштаб задач. Я заинтересован, чтобы вы стали полноценным высококлассным специалистом, могли организовывать и администрировать большое количество процессов, которые сегодня запущены", - обратился Николаев к своему наставляемому.
Валиуллин сообщил, что уже выстроено взаимодействие с должностными лицами администрации, руководителями органов власти и представителями Вооруженных сил Российской Федерации. Ведется работа по решению проблем бойцов СВО и членов их семей, которые обращаются за помощью.
"Прикладываю все усилия и возможности, чтобы урегулировать их проблемы и вопросы. Я очень рад, что вы являетесь моим наставником. Не подведу. И свой опыт, который приобрел в Вооруженных силах Российской Федерации, готов использовать в своей гражданской сфере", - сообщил Валиуллин, его слова привели в пресс-службе.
Глава Чувашии предложил своему наставляемому вести анализ всех поступающих обращений с тем, чтобы в дальнейшем выработать и принять дополнительные системные решения, реализация которых позволит каждому ветерану СВО почувствовать заботу и помощь государства.
"Именно здесь важен ваш опыт, ваши личные контакты", - подчеркнул Николаев.
В продолжении встречи наставник и наставляемый обсудили с заместителем председателя кабинета министров Чувашии Владимиром Степановым и исполнительным директором благотворительного фонда "Перле" Наталией Колывановой конкретные направления дальнейшей работы по организации поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей.
Глава Чувашской Республики Олег Николаев на Дне поля - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Олег Николаев: Чувашия делает ставку на передовые агротехнологии
16 июля, 17:23
 
РоссияОлег Николаев (политик)Чувашская Республика (Чувашия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала