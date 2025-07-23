https://ria.ru/20250723/nikolaev-2030982511.html
Николаев: каждый ветеран СВО должен чувствовать заботу и поддержку
Николаев: каждый ветеран СВО должен чувствовать заботу и поддержку - РИА Новости, 23.07.2025
Николаев: каждый ветеран СВО должен чувствовать заботу и поддержку
Глава Чувашии Олег Николаев в среду в рамках кадрового проекта "Время СВОих", созданного для профессиональной переподготовки, бойцов и ветеранов специальной... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:46:00+03:00
2025-07-23T20:46:00+03:00
2025-07-23T20:46:00+03:00
россия
олег николаев (политик)
чувашская республика (чувашия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030980357_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_0026129ef06173bca680b58bc588c6e0.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев в среду в рамках кадрового проекта "Время СВОих", созданного для профессиональной переподготовки, бойцов и ветеранов специальной военной операции, провел встречу со своим наставляемым – подполковником Русланом Валиуллиным, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Эта встреча – часть программы стажировок, которые сейчас проходят все участники проекта. 5 июля в правительстве Чувашии был организован "День наставника", входе которого военнослужащие, прошедшие отбор проекта "Время СВОих", были закреплены за наставниками – руководителями органов власти, представителями республики Федеральном Собрании России, региональными и муниципальными депутатами, ректорами вузов, общественниками, и провели с ними первые личные встречи. В тот же день Николаев объявил о решении назначить Валиуллина своим помощником по вопросам поддержки участников СВО и ветеранов боевых действий – его учеба будет идти параллельно с работой в органах управления регионом. "Хочу обсудить, как уже идет работа, как чувствуете себя в новом качестве. Наверняка за это время оценили масштаб задач. Я заинтересован, чтобы вы стали полноценным высококлассным специалистом, могли организовывать и администрировать большое количество процессов, которые сегодня запущены", - обратился Николаев к своему наставляемому. Валиуллин сообщил, что уже выстроено взаимодействие с должностными лицами администрации, руководителями органов власти и представителями Вооруженных сил Российской Федерации. Ведется работа по решению проблем бойцов СВО и членов их семей, которые обращаются за помощью. "Прикладываю все усилия и возможности, чтобы урегулировать их проблемы и вопросы. Я очень рад, что вы являетесь моим наставником. Не подведу. И свой опыт, который приобрел в Вооруженных силах Российской Федерации, готов использовать в своей гражданской сфере", - сообщил Валиуллин, его слова привели в пресс-службе. Глава Чувашии предложил своему наставляемому вести анализ всех поступающих обращений с тем, чтобы в дальнейшем выработать и принять дополнительные системные решения, реализация которых позволит каждому ветерану СВО почувствовать заботу и помощь государства. "Именно здесь важен ваш опыт, ваши личные контакты", - подчеркнул Николаев. В продолжении встречи наставник и наставляемый обсудили с заместителем председателя кабинета министров Чувашии Владимиром Степановым и исполнительным директором благотворительного фонда "Перле" Наталией Колывановой конкретные направления дальнейшей работы по организации поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей.
https://ria.ru/20250718/pekhet-2030056198.html
https://ria.ru/20250716/nikolaev-2029527957.html
россия
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030980357_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_602b8e2edc16f82ca7ffa6de59850f2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия)
Россия, Олег Николаев (политик), Чувашская Республика (Чувашия)
Николаев: каждый ветеран СВО должен чувствовать заботу и поддержку
Олег Николаев: каждый ветеран СВО должен чувствовать заботу и поддержку
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев в среду в рамках кадрового проекта "Время СВОих", созданного для профессиональной переподготовки, бойцов и ветеранов специальной военной операции, провел встречу со своим наставляемым – подполковником Русланом Валиуллиным, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Эта встреча – часть программы стажировок, которые сейчас проходят все участники проекта.
5 июля в правительстве Чувашии был организован "День наставника", входе которого военнослужащие, прошедшие отбор проекта "Время СВОих", были закреплены за наставниками – руководителями органов власти, представителями республики Федеральном Собрании России, региональными и муниципальными депутатами, ректорами вузов, общественниками, и провели с ними первые личные встречи.
В тот же день Николаев объявил о решении назначить Валиуллина своим помощником по вопросам поддержки участников СВО и ветеранов боевых действий – его учеба будет идти параллельно с работой в органах управления регионом.
"Хочу обсудить, как уже идет работа, как чувствуете себя в новом качестве. Наверняка за это время оценили масштаб задач. Я заинтересован, чтобы вы стали полноценным высококлассным специалистом, могли организовывать и администрировать большое количество процессов, которые сегодня запущены", - обратился Николаев к своему наставляемому.
Валиуллин сообщил, что уже выстроено взаимодействие с должностными лицами администрации, руководителями органов власти и представителями Вооруженных сил Российской Федерации. Ведется работа по решению проблем бойцов СВО и членов их семей, которые обращаются за помощью.
"Прикладываю все усилия и возможности, чтобы урегулировать их проблемы и вопросы. Я очень рад, что вы являетесь моим наставником. Не подведу. И свой опыт, который приобрел в Вооруженных силах Российской Федерации, готов использовать в своей гражданской сфере", - сообщил Валиуллин, его слова привели в пресс-службе.
Глава Чувашии предложил своему наставляемому вести анализ всех поступающих обращений с тем, чтобы в дальнейшем выработать и принять дополнительные системные решения, реализация которых позволит каждому ветерану СВО почувствовать заботу и помощь государства.
"Именно здесь важен ваш опыт, ваши личные контакты", - подчеркнул Николаев.
В продолжении встречи наставник и наставляемый обсудили с заместителем председателя кабинета министров Чувашии Владимиром Степановым и исполнительным директором благотворительного фонда "Перле" Наталией Колывановой конкретные направления дальнейшей работы по организации поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей.