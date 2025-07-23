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Москвичей призвали быть внимательными на улице в среду из-за грозы
Москвичей призвали быть внимательными на улице в среду из-за грозы - РИА Новости, 25.07.2025
Москвичей призвали быть внимательными на улице в среду из-за грозы
Москвичам стоит быть предельно внимательными на улице в среду из-за грозы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-23T09:13:00+03:00
2025-07-23T09:13:00+03:00
2025-07-25T18:14:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москвичам стоит быть предельно внимательными на улице в среду из-за грозы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозу синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21.00 в столице ожидаются кратковременный дождь, в отдельных районах гроза с ливнем, усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20250722/moskva-2030624453.html
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Москвичей призвали быть внимательными на улице в среду из-за грозы
Горхозяство Москвы призывает быть внимательными на улице в среду из-за грозы