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Форум регионов России "Развитие туристской инфраструктуры" пройдет в Москве
Форум регионов России "Развитие туристской инфраструктуры" пройдет в Москве - РИА Новости, 23.07.2025
Форум регионов России "Развитие туристской инфраструктуры" пройдет в Москве
Пятый форум регионов России "Развитие туристской инфраструктуры" состоится в Москве 25–26 сентября. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:52:00+03:00
2025-07-23T15:52:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - пресс-служба компании "ПИР Экспо". Пятый форум регионов России "Развитие туристской инфраструктуры" состоится в Москве 25–26 сентября. Форум является специализированной деловой площадкой для инвесторов и девелоперов по вопросам инвестиций в туристические и гостиничные проекты. Ежегодно форум регионов России собирает порядка 1,5 тысячи участников из более чем 60 регионов страны. В 2024 году на форуме было представлено более 30 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 70 миллиардов рублей. Форум традиционно объединит инвесторов, руководителей профильных федеральных ведомств, глав регионов России, руководителей региональных и муниципальных органов власти, отраслевых системообразующих компаний, деловых объединений, ведущих предпринимателей и экспертов, занятых в сфере туризма и гостеприимства. В 2024 году форум получил поддержку более чем 20 организаций, в том числе министерства экономического развития РФ, министерства строительства РФ, министерства сельского хозяйства РФ, министерства природных ресурсов и экологии РФ, Агентства стратегических инициатив, общественных организаций, таких как "Опора России", Российский союз туриндустрии и других. Главная тема форума в 2025 году – "Инвестиции в туризм 360°. Новые вызовы и возможности". В рамках основных треков деловой программы состоятся более 20 мероприятий различного формата: пленарная и стратегические сессии, панельные дискуссии, питчинг-сессии с презентациями готовых инвестпроектов в сфере туризма и гостеприимства из разных субъектов РФ. В рамках мероприятий трека "Инвест-навигатор" эксперты на конкретных кейсах детально разберут различные инвестиционные направления и помогут участникам форума выбрать оптимальный вариант для вложений с учетом специфики, рисков и потенциала доходности. В центре внимания - всесезонные курорты, апарт-отели и проекты с множественными собственниками, санаторно-курортные объекты, семейные отели с детской инфраструктурой, объекты автомобильного отдыха и многие другие. Практические сессии трека "Академия инвестора" дадут участникам алгоритмы действий по ключевым направлениям реализации проектов, включая работу с государственными программами поддержки, привлечение финансирования, в том числе средств частных инвесторов, выбор генерального застройщика, взаимодействие с архитектором, решение кадровых вопросов и другое. Традиционный проект форума "Школа девелопера" в этом году представит программу, ориентированную на непрофильных девелоперов. Эксперты и участники вместе пройдут путь от анализа гостиничного рынка с точки зрения девелоперов до неожиданных, но жизнеспособных гибридных концепций на стыке коммерческой и жилой недвижимости. Кроме того, в этом году на площадке форума откроется бизнес-клуб ФРР, в рамках которого участники смогут получить индивидуальные экспресс-консультации от экспертов отрасли. Форум пройдет 25 – 26 сентября 2025 года в отеле "МонАрх Москва" (Москва, Ленинградский проспект, 31А строение, 1). Организатор форума регионов России – компания "ПИР Экспо". Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пресс-релизы
МОСКВА, 23 июл - пресс-служба компании "ПИР Экспо". Пятый форум регионов России "Развитие туристской инфраструктуры" состоится в Москве 25–26 сентября.
Форум является специализированной деловой площадкой для инвесторов и девелоперов по вопросам инвестиций в туристические и гостиничные проекты. Ежегодно форум регионов России собирает порядка 1,5 тысячи участников из более чем 60 регионов страны. В 2024 году на форуме было представлено более 30 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 70 миллиардов рублей.
Форум традиционно объединит инвесторов, руководителей профильных федеральных ведомств, глав регионов России, руководителей региональных и муниципальных органов власти, отраслевых системообразующих компаний, деловых объединений, ведущих предпринимателей и экспертов, занятых в сфере туризма и гостеприимства.
В 2024 году форум получил поддержку более чем 20 организаций, в том числе министерства экономического развития РФ, министерства строительства РФ, министерства сельского хозяйства РФ, министерства природных ресурсов и экологии РФ, Агентства стратегических инициатив, общественных организаций, таких как "Опора России", Российский союз туриндустрии и других.
Главная тема форума в 2025 году – "Инвестиции в туризм 360°. Новые вызовы и возможности". В рамках основных треков деловой программы состоятся более 20 мероприятий различного формата: пленарная и стратегические сессии, панельные дискуссии, питчинг-сессии с презентациями готовых инвестпроектов в сфере туризма и гостеприимства из разных субъектов РФ.
В рамках мероприятий трека "Инвест-навигатор" эксперты на конкретных кейсах детально разберут различные инвестиционные направления и помогут участникам форума выбрать оптимальный вариант для вложений с учетом специфики, рисков и потенциала доходности.
В центре внимания - всесезонные курорты, апарт-отели и проекты с множественными собственниками, санаторно-курортные объекты, семейные отели с детской инфраструктурой, объекты автомобильного отдыха и многие другие.
Практические сессии трека "Академия инвестора" дадут участникам алгоритмы действий по ключевым направлениям реализации проектов, включая работу с государственными программами поддержки, привлечение финансирования, в том числе средств частных инвесторов, выбор генерального застройщика, взаимодействие с архитектором, решение кадровых вопросов и другое.
Традиционный проект форума "Школа девелопера" в этом году представит программу, ориентированную на непрофильных девелоперов. Эксперты и участники вместе пройдут путь от анализа гостиничного рынка с точки зрения девелоперов до неожиданных, но жизнеспособных гибридных концепций на стыке коммерческой и жилой недвижимости.
Кроме того, в этом году на площадке форума откроется бизнес-клуб ФРР, в рамках которого участники смогут получить индивидуальные экспресс-консультации от экспертов отрасли.
Форум пройдет 25 – 26 сентября 2025 года в отеле "МонАрх Москва" (Москва, Ленинградский проспект, 31А строение, 1).
Организатор форума регионов России – компания "ПИР Экспо".
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.