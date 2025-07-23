https://ria.ru/20250723/moldaviya-2030917344.html

Молдавские социалисты провели акцию протеста у здания Минсельхоза

Молдавские социалисты провели акцию протеста у здания Минсельхоза - РИА Новости, 23.07.2025

Молдавские социалисты провели акцию протеста у здания Минсельхоза

Оппозиционная в Молдавии партия социалистов провела протест у здания министерства сельского хозяйства республики, выступая против действий властей, которые... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T18:12:00+03:00

2025-07-23T18:12:00+03:00

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КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия социалистов провела протест у здания министерства сельского хозяйства республики, выступая против действий властей, которые приводят к разрушению аграрной области. Партия социалистов в среду провела акцию протеста у здания министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности. Организаторы заявили, что они возмущены систематическим разрушением аграрного сектора в результате политики, проводимой правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС). "Те, кто привел их к власти, сегодня преследуются. Фермеры больше не могут прийти в центр Кишинёва требовать свои права, не подвергаясь запугиваниям. С такими ценами заниматься сельским хозяйством невозможно. ПДС защищает интересы импортёров и продолжает обслуживать банки, нефтяные компании и крупные торговые сети. Они сделали всё возможное, чтобы уничтожить молдавское сельское хозяйство", - заявил на протесте вице-спикер парламента от Соцпартии Влад Батрынча. Социалисты отмечают, что на сегодняшний день продукция АПК составляет не более 30% об общего объема экспорта. Участники протеста подчеркнули, что политика ПДС направлена против фермеров и национальных интересов, и потребовали отставки действующего правительства.

https://ria.ru/20250723/moldaviya-2030804100.html

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