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Молдавские социалисты провели акцию протеста у здания Минсельхоза - РИА Новости, 23.07.2025
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18:12 23.07.2025 (обновлено: 18:22 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/moldaviya-2030917344.html
Молдавские социалисты провели акцию протеста у здания Минсельхоза
Молдавские социалисты провели акцию протеста у здания Минсельхоза - РИА Новости, 23.07.2025
Молдавские социалисты провели акцию протеста у здания Минсельхоза
Оппозиционная в Молдавии партия социалистов провела протест у здания министерства сельского хозяйства республики, выступая против действий властей, которые... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:12:00+03:00
2025-07-23T18:22:00+03:00
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КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия социалистов провела протест у здания министерства сельского хозяйства республики, выступая против действий властей, которые приводят к разрушению аграрной области. Партия социалистов в среду провела акцию протеста у здания министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности. Организаторы заявили, что они возмущены систематическим разрушением аграрного сектора в результате политики, проводимой правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС). "Те, кто привел их к власти, сегодня преследуются. Фермеры больше не могут прийти в центр Кишинёва требовать свои права, не подвергаясь запугиваниям. С такими ценами заниматься сельским хозяйством невозможно. ПДС защищает интересы импортёров и продолжает обслуживать банки, нефтяные компании и крупные торговые сети. Они сделали всё возможное, чтобы уничтожить молдавское сельское хозяйство", - заявил на протесте вице-спикер парламента от Соцпартии Влад Батрынча. Социалисты отмечают, что на сегодняшний день продукция АПК составляет не более 30% об общего объема экспорта. Участники протеста подчеркнули, что политика ПДС направлена против фермеров и национальных интересов, и потребовали отставки действующего правительства.
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в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
Молдавские социалисты провели акцию протеста у здания Минсельхоза

Оппозиция в Молдавии провела акцию протеста против разрушения аграрной сферы

© Фото : Sputnik Молдова 2.0/TelegramПартия социалистов провела акцию протеста у здания министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности
Партия социалистов провела акцию протеста у здания министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : Sputnik Молдова 2.0/Telegram
Партия социалистов провела акцию протеста у здания министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности
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КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия социалистов провела протест у здания министерства сельского хозяйства республики, выступая против действий властей, которые приводят к разрушению аграрной области.
Партия социалистов в среду провела акцию протеста у здания министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности. Организаторы заявили, что они возмущены систематическим разрушением аграрного сектора в результате политики, проводимой правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС).
"Те, кто привел их к власти, сегодня преследуются. Фермеры больше не могут прийти в центр Кишинёва требовать свои права, не подвергаясь запугиваниям. С такими ценами заниматься сельским хозяйством невозможно. ПДС защищает интересы импортёров и продолжает обслуживать банки, нефтяные компании и крупные торговые сети. Они сделали всё возможное, чтобы уничтожить молдавское сельское хозяйство", - заявил на протесте вице-спикер парламента от Соцпартии Влад Батрынча.
Социалисты отмечают, что на сегодняшний день продукция АПК составляет не более 30% об общего объема экспорта. Участники протеста подчеркнули, что политика ПДС направлена против фермеров и национальных интересов, и потребовали отставки действующего правительства.
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