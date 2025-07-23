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В посольство Молдавии передали петицию об избирательных участках - РИА Новости, 23.07.2025
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13:35 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/moldaviya-2030832979.html
В посольство Молдавии передали петицию об избирательных участках
В посольство Молдавии передали петицию об избирательных участках - РИА Новости, 23.07.2025
В посольство Молдавии передали петицию об избирательных участках
Живущие в России граждане Молдавии передали в посольство республики в Москве петицию с просьбой открыть в РФ больше избирательных участков на выборах в... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T13:35:00+03:00
2025-07-23T13:35:00+03:00
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россия
италия
майя санду
дорин речан
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Живущие в России граждане Молдавии передали в посольство республики в Москве петицию с просьбой открыть в РФ больше избирательных участков на выборах в молдавский парламент, передает корреспондент РИА Новости. Выборы пройдут 28 сентября. ЦИК Молдавии объявил, что в России будут открыты только два избирательных участка, оба в Москве. При этом в России, по разным оценкам, живут от 350 тысяч до полумиллиона граждан Молдавии. На выборах президента республики в 2024 году также были открыты только два участка, что привело к огромным очередям, многие желающие не успели проголосовать. "Обращение подписали 2,5 тысячи человек. А всего на сайте ЦИК зарегистрировалось 20 тысяч человек желающих проголосовать. Мы лишь немного отстаем от Италии, где зарегистрировалось 22 тысячи человек", - сообщила журналистам председатель Курского областного молдавского общественно-культурного центра Елена Булхак. При этом в Италии будет открыто 72 участка. По ее словам, петиция появилась по инициативе молдавской диаспоры и общественных организаций. Председатель общественной организации "Культурное объединение Гагаузов" в Петербурге Владимир Буюклы отметил, что только в Петербурге и Ленинградской области живет 8 тысяч граждан Молдавии. "Если вы (власти Молдавии - ред.) нас уважаете, если вы нас цените, дайте нам возможность проголосовать", - добавил руководитель организации содействия развитию и поддержке молдавской культуры "Родина" (Липецк) Виктор Стадницкий. Обращение адресовано президенту Молдавии Майе Санду, премьер-министру Дорину Речан, председателю парламента Игорю Гросу, председателю ЦИК Анжелике Караман и другим. "Мы, граждане Республики Молдова, постоянно или временно проживающие в Российской Федерации, столкнулись с систематическим ограничением нашего избирательного права", - говорится в обращении. Учитывая большое количество избирателей в РФ, огромную территорию России и большие расстояния между населенными пунктами, крайне недостаточное количество избирательных участков и отсутствие внятных и логичных причин для отказа в этом праве именно для граждан Молдавии, проживающих в РФ, подписанты просят принять меры для открытия как можно большего количества участков для голосования в России и разрешения голосовать по почте. Авторы письма напомнили, что на президентских выборах 2020 года в 12 городах России работало 17 избирательных участков, а на досрочных парламентских выборах 2021 года - 17 участков в 6 городах. Что касается голосования по почте, то в 2025 году оно не предусмотрено в России, но зато открыто в таких странах, как Япония, с которой у Молдавии нет мирного договора, и в Новой Зеландии, где на выборах зарегистрировался один избиратель, утверждают авторы письма.
https://ria.ru/20250722/moldaviya-2030721618.html
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молдавия, россия, италия, майя санду, дорин речан, игорь гросу
Специальная военная операция на Украине, Молдавия, Россия, Италия, Майя Санду, Дорин Речан, Игорь Гросу
В посольство Молдавии передали петицию об избирательных участках

Граждане Молдавии в РФ передали петицию об избирательных участках в посольство

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и России
Флаги Молдавии и России - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Живущие в России граждане Молдавии передали в посольство республики в Москве петицию с просьбой открыть в РФ больше избирательных участков на выборах в молдавский парламент, передает корреспондент РИА Новости.
Выборы пройдут 28 сентября. ЦИК Молдавии объявил, что в России будут открыты только два избирательных участка, оба в Москве. При этом в России, по разным оценкам, живут от 350 тысяч до полумиллиона граждан Молдавии. На выборах президента республики в 2024 году также были открыты только два участка, что привело к огромным очередям, многие желающие не успели проголосовать.
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"Обращение подписали 2,5 тысячи человек. А всего на сайте ЦИК зарегистрировалось 20 тысяч человек желающих проголосовать. Мы лишь немного отстаем от Италии, где зарегистрировалось 22 тысячи человек", - сообщила журналистам председатель Курского областного молдавского общественно-культурного центра Елена Булхак.
При этом в Италии будет открыто 72 участка. По ее словам, петиция появилась по инициативе молдавской диаспоры и общественных организаций.
Председатель общественной организации "Культурное объединение Гагаузов" в Петербурге Владимир Буюклы отметил, что только в Петербурге и Ленинградской области живет 8 тысяч граждан Молдавии. "Если вы (власти Молдавии - ред.) нас уважаете, если вы нас цените, дайте нам возможность проголосовать", - добавил руководитель организации содействия развитию и поддержке молдавской культуры "Родина" (Липецк) Виктор Стадницкий.
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Обращение адресовано президенту Молдавии Майе Санду, премьер-министру Дорину Речан, председателю парламента Игорю Гросу, председателю ЦИК Анжелике Караман и другим. "Мы, граждане Республики Молдова, постоянно или временно проживающие в Российской Федерации, столкнулись с систематическим ограничением нашего избирательного права", - говорится в обращении.
Учитывая большое количество избирателей в РФ, огромную территорию России и большие расстояния между населенными пунктами, крайне недостаточное количество избирательных участков и отсутствие внятных и логичных причин для отказа в этом праве именно для граждан Молдавии, проживающих в РФ, подписанты просят принять меры для открытия как можно большего количества участков для голосования в России и разрешения голосовать по почте.
Авторы письма напомнили, что на президентских выборах 2020 года в 12 городах России работало 17 избирательных участков, а на досрочных парламентских выборах 2021 года - 17 участков в 6 городах. Что касается голосования по почте, то в 2025 году оно не предусмотрено в России, но зато открыто в таких странах, как Япония, с которой у Молдавии нет мирного договора, и в Новой Зеландии, где на выборах зарегистрировался один избиратель, утверждают авторы письма.
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Специальная военная операция на УкраинеМолдавияРоссияИталияМайя СандуДорин РечанИгорь Гросу
 
 
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