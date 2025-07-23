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FT: в Европе призывали Зеленского пересмотреть меры против НАБУ и САП - РИА Новости, 23.07.2025
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14:10 23.07.2025
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FT: в Европе призывали Зеленского пересмотреть меры против НАБУ и САП
FT: в Европе призывали Зеленского пересмотреть меры против НАБУ и САП - РИА Новости, 23.07.2025
FT: в Европе призывали Зеленского пересмотреть меры против НАБУ и САП
Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Антониу Кошта на этой неделе говорили с Владимиром Зеленским, чтобы призвать его... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T14:10:00+03:00
2025-07-23T14:10:00+03:00
в мире
украина
россия
франция
владимир зеленский
эммануэль макрон
антониу кошта
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Антониу Кошта на этой неделе говорили с Владимиром Зеленским, чтобы призвать его пересмотреть меры в отношении антикоррупционных органов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. "Макрон и... Кошта... говорили с Зеленским на этой неделе, чтобы призвать его пересмотреть... меры в отношении антикоррупционных органов", - говорится в сообщении издания. Газета не уточняет, когда именно они разговаривали. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски проходили в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать. Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
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в мире, украина, россия, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, антониу кошта, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, европейский совет, протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Украина, Россия, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Антониу Кошта, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Европейский совет, Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
FT: в Европе призывали Зеленского пересмотреть меры против НАБУ и САП

FT: Макрон и Кошта обсуждали с Зеленским меры против антикоррупционных органов

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Антониу Кошта на этой неделе говорили с Владимиром Зеленским, чтобы призвать его пересмотреть меры в отношении антикоррупционных органов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
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"Макрон и... Кошта... говорили с Зеленским на этой неделе, чтобы призвать его пересмотреть... меры в отношении антикоррупционных органов", - говорится в сообщении издания.
Газета не уточняет, когда именно они разговаривали.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски проходили в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
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В миреУкраинаРоссияФранцияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронАнтониу КоштаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныЕвропейский советПротесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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