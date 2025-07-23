ИИ в Британии сделал громкое предсказание по Украине
Меркурис: ИИ предсказал победу России через несколько месяцев
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Прогноз ИИ по завершению украинского конфликта может расстроить украинцев, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Один человек из нашего сообщества связался со мной и рассказал об интересном эксперименте. Он собрал данные из открытых источников об украинской и российской армиях и попросил ИИ определить исход конфликта. В таком контексте ИИ дает весьма точные прогнозы. Вот сюрприз — ИИ дал предсказуемый ответ, что Украина падет", — сказал он.
"Скорее всего, также использовались открытые данные о количестве ракет, БПЛА, снарядов и масштабах пехотных операций с обеих сторон <…> ИИ заявил, что мы наблюдаем падение Украины, которое все ускоряется с каждой минутой. По итогам анализа программа решила, что конфликт завершится уже через несколько месяцев", — заключил Меркурис.
Российские военные продолжают наступление по всей линии фронта. По данным Минобороны на 22 июля, в ДНР освободили населенный пункт Новоторецкое. В результате сокрушительных ударов военные также уничтожили три установки американского ЗРК Patriot, нанесли поражение складам хранения и сборки БПЛА и пунктам временной дислокации личного состава в 143 районах. Всего, согласно данным ведомства, за минувшие сутки противник потерял 1180 военнослужащих.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 664 самолета, 283 вертолета, 71 722 беспилотника, 622 зенитных ракетных комплекса, 24 297 танков и других бронемашин, 1 577 реактивных систем залпового огня, 27 710 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 38 560 единиц автомобильной техники.