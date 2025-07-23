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ИИ в Британии сделал громкое предсказание по Украине - РИА Новости, 23.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:41 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/merkuris-2030753266.html
ИИ в Британии сделал громкое предсказание по Украине
ИИ в Британии сделал громкое предсказание по Украине - РИА Новости, 23.07.2025
ИИ в Британии сделал громкое предсказание по Украине
Прогноз ИИ по завершению украинского конфликта может расстроить украинцев, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T05:41:00+03:00
2025-07-23T05:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
александр меркурис
вооруженные силы украины
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Прогноз ИИ по завершению украинского конфликта может расстроить украинцев, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube."Один человек из нашего сообщества связался со мной и рассказал об интересном эксперименте. Он собрал данные из открытых источников об украинской и российской армиях и попросил ИИ определить исход конфликта. В таком контексте ИИ дает весьма точные прогнозы. Вот сюрприз — ИИ дал предсказуемый ответ, что Украина падет", — сказал он.Ключевыми факторами, по словам аналитика, ИИ назвал острую нехватку личного состава у ВСУ и высокоэффективные удары России по военной инфраструктуре Украины."Скорее всего, также использовались открытые данные о количестве ракет, БПЛА, снарядов и масштабах пехотных операций с обеих сторон &lt;…&gt; ИИ заявил, что мы наблюдаем падение Украины, которое все ускоряется с каждой минутой. По итогам анализа программа решила, что конфликт завершится уже через несколько месяцев", — заключил Меркурис.Российские военные продолжают наступление по всей линии фронта. По данным Минобороны на 22 июля, в ДНР освободили населенный пункт Новоторецкое. В результате сокрушительных ударов военные также уничтожили три установки американского ЗРК Patriot, нанесли поражение складам хранения и сборки БПЛА и пунктам временной дислокации личного состава в 143 районах. Всего, согласно данным ведомства, за минувшие сутки противник потерял 1180 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 664 самолета, 283 вертолета, 71 722 беспилотника, 622 зенитных ракетных комплекса, 24 297 танков и других бронемашин, 1 577 реактивных систем залпового огня, 27 710 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 38 560 единиц автомобильной техники.
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030747240.html
https://ria.ru/20250723/ukraina-2030738033.html
https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html
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в мире, украина, россия, александр меркурис, вооруженные силы украины, искусственный интеллект (ии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Александр Меркурис, Вооруженные силы Украины, Искусственный интеллект (ИИ)
ИИ в Британии сделал громкое предсказание по Украине

Меркурис: ИИ предсказал победу России через несколько месяцев

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Прогноз ИИ по завершению украинского конфликта может расстроить украинцев, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Один человек из нашего сообщества связался со мной и рассказал об интересном эксперименте. Он собрал данные из открытых источников об украинской и российской армиях и попросил ИИ определить исход конфликта. В таком контексте ИИ дает весьма точные прогнозы. Вот сюрприз — ИИ дал предсказуемый ответ, что Украина падет", — сказал он.
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Ключевыми факторами, по словам аналитика, ИИ назвал острую нехватку личного состава у ВСУ и высокоэффективные удары России по военной инфраструктуре Украины.
"Скорее всего, также использовались открытые данные о количестве ракет, БПЛА, снарядов и масштабах пехотных операций с обеих сторон <…> ИИ заявил, что мы наблюдаем падение Украины, которое все ускоряется с каждой минутой. По итогам анализа программа решила, что конфликт завершится уже через несколько месяцев", — заключил Меркурис.
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Российские военные продолжают наступление по всей линии фронта. По данным Минобороны на 22 июля, в ДНР освободили населенный пункт Новоторецкое. В результате сокрушительных ударов военные также уничтожили три установки американского ЗРК Patriot, нанесли поражение складам хранения и сборки БПЛА и пунктам временной дислокации личного состава в 143 районах. Всего, согласно данным ведомства, за минувшие сутки противник потерял 1180 военнослужащих.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 664 самолета, 283 вертолета, 71 722 беспилотника, 622 зенитных ракетных комплекса, 24 297 танков и других бронемашин, 1 577 реактивных систем залпового огня, 27 710 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 38 560 единиц автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАлександр МеркурисВооруженные силы УкраиныИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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