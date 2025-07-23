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Топ-менеджер "Электросетей Армении" обжаловал в суде свое увольнение - РИА Новости, 23.07.2025
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14:41 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/menedzher--2030849959.html
Топ-менеджер "Электросетей Армении" обжаловал в суде свое увольнение
Топ-менеджер "Электросетей Армении" обжаловал в суде свое увольнение - РИА Новости, 23.07.2025
Топ-менеджер "Электросетей Армении" обжаловал в суде свое увольнение
Временно исполняющий обязанности генерального директора принадлежащей Самвелу Карапетяну компании "Электросети Армении" Давид Казинян сообщил, что обжаловал в... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T14:41:00+03:00
2025-07-23T14:41:00+03:00
армения
россия
стокгольм (город)
самвел карапетян
никол пашинян
электросети армении
в мире
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ЕРЕВАН, 23 июл – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности генерального директора принадлежащей Самвелу Карапетяну компании "Электросети Армении" Давид Казинян сообщил, что обжаловал в суде решение о своем увольнении, которое подписал назначенный властями временный управляющий компанией Романос Петросян. "Адвокаты обратились в суд утром. Требование заключается в восстановлении в должности, поскольку (принятое Петросяном) решение об увольнении незаконно", - сообщил Казинян агентству Sputnik Армения. На минувшей неделе председатель комиссии по регулированию общественных услуг Армении Месроп Месропян назначил временного управляющего названной компанией. Этот пост занял бывший глава государственной контрольной службы Романос Петросян. Ранее в министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении сообщили РИА Новости, что обратились в комиссию по регулированию общественных услуг по поводу нарушений, якобы допущенных компанией "Электросети Армении". Тем самым была запущена процедура, позволяющая национализировать компанию. В среду совет по защите прав Самвела Карапетяна сообщил, что он и его семья выиграли арбитражное дело против правительства Армении. Рассмотрение арбитражного дела семья Карапетяна инициировала в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. 22 июля чрезвычайный арбитраж обязал Республику Армения воздержаться от применения положений, установленных недавно принятыми поправками в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг" в отношении ЗАО "Электрические сети Армении", а также от дальнейших шагов по конфискации ЗАО. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250702/meropriyatiya-2026757289.html
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армения, россия, стокгольм (город), самвел карапетян, никол пашинян, электросети армении, в мире
Армения, Россия, Стокгольм (город), Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Электросети Армении, В мире
Топ-менеджер "Электросетей Армении" обжаловал в суде свое увольнение

Топ-менеджер "Электросетей Армении" Казинян обжаловал в суде свое увольнение

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАрмения
Армения - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 23 июл – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности генерального директора принадлежащей Самвелу Карапетяну компании "Электросети Армении" Давид Казинян сообщил, что обжаловал в суде решение о своем увольнении, которое подписал назначенный властями временный управляющий компанией Романос Петросян.
"Адвокаты обратились в суд утром. Требование заключается в восстановлении в должности, поскольку (принятое Петросяном) решение об увольнении незаконно", - сообщил Казинян агентству Sputnik Армения.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В Армении объяснили цель следственных действий в офисе компании Карапетяна
2 июля, 15:30
На минувшей неделе председатель комиссии по регулированию общественных услуг Армении Месроп Месропян назначил временного управляющего названной компанией. Этот пост занял бывший глава государственной контрольной службы Романос Петросян. Ранее в министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении сообщили РИА Новости, что обратились в комиссию по регулированию общественных услуг по поводу нарушений, якобы допущенных компанией "Электросети Армении". Тем самым была запущена процедура, позволяющая национализировать компанию.
В среду совет по защите прав Самвела Карапетяна сообщил, что он и его семья выиграли арбитражное дело против правительства Армении. Рассмотрение арбитражного дела семья Карапетяна инициировала в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. 22 июля чрезвычайный арбитраж обязал Республику Армения воздержаться от применения положений, установленных недавно принятыми поправками в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг" в отношении ЗАО "Электрические сети Армении", а также от дальнейших шагов по конфискации ЗАО.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян с женой Этери - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Экс-глава Минюста Армении прокомментировал обвинения в адрес Карапетяна
25 июня, 18:59
 
АрменияРоссияСтокгольм (город)Самвел КарапетянНикол ПашинянЭлектросети АрменииВ мире
 
 
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