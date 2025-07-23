https://ria.ru/20250723/medinskiy-2031001883.html

50 фамилий из украинского списка — не детские, заявил Мединский

50 фамилий из украинского списка — не детские, заявил Мединский - РИА Новости, 23.07.2025

50 фамилий из украинского списка — не детские, заявил Мединский

Выяснилось, что 50 фамилий из списка украинских детей, якобы находящихся на территории России, принадлежат взрослым людям, заявил помощник президента России... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T22:30:00+03:00

2025-07-23T22:30:00+03:00

2025-07-23T23:40:00+03:00

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

общество

россия

украина

владимир мединский

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СТАМБУЛ, 23 июл — РИА Новости. Выяснилось, что 50 фамилий из списка украинских детей, якобы находящихся на территории России, принадлежат взрослым людям, заявил помощник президента России Владимир Мединский. "Пятьдесят фамилий из этого списка (украинского списка детей, которые якобы находятся в России. — Прим. ред.) оказались не детьми, а уже вполне взрослыми", — сказал Мединский журналистам по итогам российско-украинских переговоров.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>

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третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, общество, россия, украина, владимир мединский