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50 фамилий из украинского списка — не детские, заявил Мединский - РИА Новости, 23.07.2025
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22:30 23.07.2025 (обновлено: 23:40 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/medinskiy-2031001883.html
50 фамилий из украинского списка — не детские, заявил Мединский
50 фамилий из украинского списка — не детские, заявил Мединский - РИА Новости, 23.07.2025
50 фамилий из украинского списка — не детские, заявил Мединский
Выяснилось, что 50 фамилий из списка украинских детей, якобы находящихся на территории России, принадлежат взрослым людям, заявил помощник президента России... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:30:00+03:00
2025-07-23T23:40:00+03:00
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
общество
россия
украина
владимир мединский
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СТАМБУЛ, 23 июл — РИА Новости. Выяснилось, что 50 фамилий из списка украинских детей, якобы находящихся на территории России, принадлежат взрослым людям, заявил помощник президента России Владимир Мединский. "Пятьдесят фамилий из этого списка (украинского списка детей, которые якобы находятся в России. — Прим. ред.) оказались не детьми, а уже вполне взрослыми", — сказал Мединский журналистам по итогам российско-украинских переговоров.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, общество, россия, украина, владимир мединский
Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Общество, Россия, Украина, Владимир Мединский
50 фамилий из украинского списка — не детские, заявил Мединский

Мединский: 50 фамилий из списка украинских детей принадлежат взрослым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Мединский. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 23 июл — РИА Новости. Выяснилось, что 50 фамилий из списка украинских детей, якобы находящихся на территории России, принадлежат взрослым людям, заявил помощник президента России Владимир Мединский.
"Пятьдесят фамилий из этого списка (украинского списка детей, которые якобы находятся в России. — Прим. ред.) оказались не детьми, а уже вполне взрослыми", — сказал Мединский журналистам по итогам российско-украинских переговоров.
Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Нокаут в третьем раунде: кому нужны эти переговоры
Вчера, 08:00
 
Третий раунд переговоров России и Украины в СтамбулеОбществоРоссияУкраинаВладимир Мединский
 
 
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