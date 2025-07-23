https://ria.ru/20250723/medinskiy-2031001310.html

Мединский рассказал, о чем договорились Россия и Украина в Стамбуле

Мединский рассказал, о чем договорились Россия и Украина в Стамбуле - РИА Новости, 23.07.2025

Мединский рассказал, о чем договорились Россия и Украина в Стамбуле

Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал о достигнутых договоренностях на переговорах с украинской стороной в Стамбуле. Главное: РИА Новости, 23.07.2025

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евросоюз

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красный крест

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал о достигнутых договоренностях на переговорах с украинской стороной в Стамбуле. Главное:Предложения РоссииГуманитарные договоренностиВозвращение гражданских"Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, то верните их домой. А если вы взяли их в заложники, как ХАМАС в свое время, — первых, кто попался под руку, — то давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом".Встреча лидеров"А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать. Понимаете? Как у нас говорят: "Конец — делу венец". Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла".Возвращение детейОбсуждение урегулирования конфликта

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Полное видео пресс-конференции российской делегации по итогам третьего раунда переговоров с Украиной 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-23T22:27 true PT18M56S

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в мире, украина, москва, вооруженные силы украины, евросоюз, россия, красный крест, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле