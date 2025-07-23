Мединский рассказал, о чем договорились Россия и Украина в Стамбуле
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал о достигнутых договоренностях на переговорах с украинской стороной в Стамбуле. Главное:
Предложения России
- Сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн, Киев рассмотрит это предложение.
- Обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.
- Рассмотреть вопрос объявления коротких, по 24 и 48 часов, перемирий, чтобы забрать раненых и тела бойцов.
- Россия предложила передать еще три тысячи тел погибших украинских военнослужащих, останки передадут при помощи Красного Креста и как только украинская сторона будет готова.
Гуманитарные договоренности
- Все гуманитарные договоренности второго раунда выполнены.
- Второй беспрецедентно большой обмен пленными завершен.
- Москва вернула Киеву более семи тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ.
- Будут продолжены бессрочные санитарные обмены тяжелораненым и больными на линии боевых действий.
Возвращение гражданских
- С Украиной обсуждался вопрос возвращения гражданских, перемещенных в результате ведения боевых действий.
- Не все жители Курской области, перемещенные ВСУ на территорию Украины, возвращены домой, их около 30 человек.
- Причина, по которой их удерживают, не известна.
- Киев должен прояснить статус этих людей.
- Россия готова обменять удерживаемых Украиной жителей Курской области на пленных военных и другие категории лиц.
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"Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, то верните их домой. А если вы взяли их в заложники, как ХАМАС в свое время, — первых, кто попался под руку, — то давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом".
Встреча лидеров
- Встреча Путина и Зеленского должна быть соответствующим образом подготовлена, эту позицию российская делегация донесла до украинской.
- Для встречи лидеров нужно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать.
- Встреча Путина и Зеленского должна "поставить точку" в конфликте.
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"А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать. Понимаете? Как у нас говорят: "Конец — делу венец". Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла".
Возвращение детей
- Россия завершила работу со списком украинских детей, полученным на прошлом раунде переговоров.
- Большое количество детей из украинского списка никогда не было на территории России.
- Выяснилось, что 50 фамилий из списка — это взрослые люди.
- Украинские дети, находящиеся в России, под государственным контролем, в достатке и безопасности, находятся в соответствующих детских учреждениях.
- Уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в России работают по списку украинских детей, якобы находящихся на территории страны.
- Россия поставила перед Киевом вопрос о возвращении детей, вывезенных с российской территории на Украину.
- Москва передала список российских детей, находящихся на Украине и в странах ЕС.
- Россия рассчитывает, что Украина проявит к российским детям такое же внимательное отношение, которое Москва проявляет к украинским.
Обсуждение урегулирования конфликта
- Россия и Украина на переговорах долго обсуждали позиции, изложенные в меморандумах, они очень далеки друг от друга.
- Мединский выразил надежду на оперативные контакты с украинской стороной не только на уровне делегаций, но и на уровне рабочих групп.
- Россия надеется, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится.