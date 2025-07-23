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Мединский рассказал, о чем договорились Россия и Украина в Стамбуле - РИА Новости, 23.07.2025
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22:27 23.07.2025 (обновлено: 22:58 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/medinskiy-2031001310.html
Мединский рассказал, о чем договорились Россия и Украина в Стамбуле
Мединский рассказал, о чем договорились Россия и Украина в Стамбуле - РИА Новости, 23.07.2025
Мединский рассказал, о чем договорились Россия и Украина в Стамбуле
Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал о достигнутых договоренностях на переговорах с украинской стороной в Стамбуле. Главное: РИА Новости, 23.07.2025
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вооруженные силы украины
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красный крест
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал о достигнутых договоренностях на переговорах с украинской стороной в Стамбуле. Главное:Предложения РоссииГуманитарные договоренностиВозвращение гражданских&quot;Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, то верните их домой. А если вы взяли их в заложники, как ХАМАС в свое время, — первых, кто попался под руку, — то давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом&quot;.Встреча лидеров&quot;А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать. Понимаете? Как у нас говорят: &quot;Конец — делу венец&quot;. Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла&quot;.Возвращение детейОбсуждение урегулирования конфликта
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Полное видео пресс-конференции российской делегации по итогам третьего раунда переговоров с Украиной
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в мире, украина, москва, вооруженные силы украины, евросоюз, россия, красный крест, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Украина, Москва, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Россия, Красный Крест, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле

Мединский рассказал, о чем договорились Россия и Украина в Стамбуле

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал о достигнутых договоренностях на переговорах с украинской стороной в Стамбуле. Главное:
Предложения России
  • Сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн, Киев рассмотрит это предложение.
  • Обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.
  • Рассмотреть вопрос объявления коротких, по 24 и 48 часов, перемирий, чтобы забрать раненых и тела бойцов.
  • Россия предложила передать еще три тысячи тел погибших украинских военнослужащих, останки передадут при помощи Красного Креста и как только украинская сторона будет готова.
Гуманитарные договоренности
  • Все гуманитарные договоренности второго раунда выполнены.
  • Второй беспрецедентно большой обмен пленными завершен.
  • Москва вернула Киеву более семи тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ.
  • Будут продолжены бессрочные санитарные обмены тяжелораненым и больными на линии боевых действий.
Возвращение гражданских
  • С Украиной обсуждался вопрос возвращения гражданских, перемещенных в результате ведения боевых действий.
  • Не все жители Курской области, перемещенные ВСУ на территорию Украины, возвращены домой, их около 30 человек.
  • Причина, по которой их удерживают, не известна.
  • Киев должен прояснить статус этих людей.
  • Россия готова обменять удерживаемых Украиной жителей Курской области на пленных военных и другие категории лиц.
«

"Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, то верните их домой. А если вы взяли их в заложники, как ХАМАС в свое время, — первых, кто попался под руку, — то давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом".

Встреча лидеров
  • Встреча Путина и Зеленского должна быть соответствующим образом подготовлена, эту позицию российская делегация донесла до украинской.
  • Для встречи лидеров нужно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать.
  • Встреча Путина и Зеленского должна "поставить точку" в конфликте.
«

"А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать. Понимаете? Как у нас говорят: "Конец — делу венец". Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла".

Возвращение детей
  • Россия завершила работу со списком украинских детей, полученным на прошлом раунде переговоров.
  • Большое количество детей из украинского списка никогда не было на территории России.
  • Выяснилось, что 50 фамилий из списка — это взрослые люди.
  • Украинские дети, находящиеся в России, под государственным контролем, в достатке и безопасности, находятся в соответствующих детских учреждениях.
  • Уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в России работают по списку украинских детей, якобы находящихся на территории страны.
  • Россия поставила перед Киевом вопрос о возвращении детей, вывезенных с российской территории на Украину.
  • Москва передала список российских детей, находящихся на Украине и в странах ЕС.
  • Россия рассчитывает, что Украина проявит к российским детям такое же внимательное отношение, которое Москва проявляет к украинским.
Обсуждение урегулирования конфликта
  • Россия и Украина на переговорах долго обсуждали позиции, изложенные в меморандумах, они очень далеки друг от друга.
  • Мединский выразил надежду на оперативные контакты с украинской стороной не только на уровне делегаций, но и на уровне рабочих групп.
  • Россия надеется, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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В миреУкраинаМоскваВооруженные силы УкраиныЕвросоюзРоссияКрасный КрестТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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