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Тела солдат ВСУ передадут Киеву при помощи Красного Креста
Тела солдат ВСУ передадут Киеву при помощи Красного Креста - РИА Новости, 23.07.2025
Тела солдат ВСУ передадут Киеву при помощи Красного Креста
Останки погибших солдат ВСУ будут переданы Киеву при помощи Красного Креста, как только украинская сторона будет готова, заявил журналистам помощник президента... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:22:00+03:00
2025-07-23T22:22:00+03:00
2025-07-23T22:23:00+03:00
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Останки погибших солдат ВСУ будут переданы Киеву при помощи Красного Креста, как только украинская сторона будет готова, заявил журналистам помощник президента России Владимир Мединский. "Как только технически украинская сторона будет готова их принять, останки погибших с помощью Красного Креста будут Украине переданы для захоронения по христианской традиции", - сказал Мединский по итогам переговоров с украинской стороной. Делегация России во главе с Мединским вышла к прессе с заявлениями после третьего раунда переговоров с украинской делегацией. В состав российской делегации также входят заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Ранее Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Тела солдат ВСУ передадут Киеву при помощи Красного Креста
Мединский: тела погибших солдат ВСУ передадут Киеву при помощи Красного Креста