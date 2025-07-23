Рейтинг@Mail.ru
Тела солдат ВСУ передадут Киеву при помощи Красного Креста - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 23.07.2025 (обновлено: 22:23 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/medinskiy-2031000530.html
Тела солдат ВСУ передадут Киеву при помощи Красного Креста
Тела солдат ВСУ передадут Киеву при помощи Красного Креста - РИА Новости, 23.07.2025
Тела солдат ВСУ передадут Киеву при помощи Красного Креста
Останки погибших солдат ВСУ будут переданы Киеву при помощи Красного Креста, как только украинская сторона будет готова, заявил журналистам помощник президента... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:22:00+03:00
2025-07-23T22:23:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
михаил галузин
владимир мединский
красный крест
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021767365_0:236:2995:1921_1920x0_80_0_0_88ce2d62160ef04c7b5396571365664d.jpg
СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Останки погибших солдат ВСУ будут переданы Киеву при помощи Красного Креста, как только украинская сторона будет готова, заявил журналистам помощник президента России Владимир Мединский. "Как только технически украинская сторона будет готова их принять, останки погибших с помощью Красного Креста будут Украине переданы для захоронения по христианской традиции", - сказал Мединский по итогам переговоров с украинской стороной. Делегация России во главе с Мединским вышла к прессе с заявлениями после третьего раунда переговоров с украинской делегацией. В состав российской делегации также входят заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Ранее Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030996758.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021767365_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_fddc5142340f6be657d5a8abae109a64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, михаил галузин, владимир мединский, красный крест, вооруженные силы украины, игорь костюков (генштаб)
В мире, Россия, Украина, Киев, Михаил Галузин, Владимир Мединский, Красный Крест, Вооруженные силы Украины, Игорь Костюков (Генштаб)
Тела солдат ВСУ передадут Киеву при помощи Красного Креста

Мединский: тела погибших солдат ВСУ передадут Киеву при помощи Красного Креста

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Останки погибших солдат ВСУ будут переданы Киеву при помощи Красного Креста, как только украинская сторона будет готова, заявил журналистам помощник президента России Владимир Мединский.
"Как только технически украинская сторона будет готова их принять, останки погибших с помощью Красного Креста будут Украине переданы для захоронения по христианской традиции", - сказал Мединский по итогам переговоров с украинской стороной.
Делегация России во главе с Мединским вышла к прессе с заявлениями после третьего раунда переговоров с украинской делегацией. В состав российской делегации также входят заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Ранее Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Российская делегация на переговорах с представителями Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Россия предложила Киеву короткие перемирия
Вчера, 22:00
 
В миреРоссияУкраинаКиевМихаил ГалузинВладимир МединскийКрасный КрестВооруженные силы УкраиныИгорь Костюков (Генштаб)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала