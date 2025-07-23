https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030999666.html

Медицинский высказался об эксгумации останков советских воинов во Львове

Медицинский высказался об эксгумации останков советских воинов во Львове - РИА Новости, 23.07.2025

Медицинский высказался об эксгумации останков советских воинов во Львове

Эксгумация останков советских воинов во Львове является нравственной деградацией, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T22:17:00+03:00

2025-07-23T22:17:00+03:00

2025-07-23T22:42:00+03:00

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

львов

россия

украина

владимир мединский

андрей садовой

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Эксгумация останков советских воинов во Львове является нравственной деградацией, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что Холма славы во Львове больше не существует, а эксгумация захоронений советских воинов завершена. Садовой также предложил обменять 355 эксгумированных останков на украинских военных."Рассматривать всерьез данное предложение даже украинская сторона не предлагала. Я думаю, им самим стыдно за своего этого недоделанного гауляйтера, который занимается выкапыванием останков. Там же они извлекают останки и русских солдат императорской армии, и советских солдат, среди которых много украинцев… Понятно, это абсолютно нравственная деградация. И, повторюсь, даже украинской делегации не хватило совести поднимать этот вопрос", - сказал Мединский журналистам, отвечая на вопрос о возможности такого "обмена".Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html

львов

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третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, львов, россия, украина, владимир мединский, андрей садовой