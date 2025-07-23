https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030998924.html

Причина, по которой жители Курской области удерживаются на Украине, не ясна

Причина, по которой жители Курской области удерживаются на Украине, не ясна - РИА Новости, 23.07.2025

Причина, по которой жители Курской области удерживаются на Украине, не ясна

Причина, по которой жители Курской области удерживаются на Украине, не ясна, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T22:12:00+03:00

2025-07-23T22:12:00+03:00

2025-07-23T22:12:00+03:00

курская область

украина

россия

владимир мединский

вооруженные силы украины

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030985818_0:166:3207:1970_1920x0_80_0_0_8b05d652cc91b9645c5819127b10bfe3.jpg

СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Причина, по которой жители Курской области удерживаются на Украине, не ясна, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Мединский по итогам российско-украинских переговоров сообщил журналистам, что не все жители Курской области, эвакуированные ВСУ на территорию Украины, возвращены домой, около 30 человек по-прежнему находятся там. "Честно говоря, я вообще не понимаю, почему это происходит. Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, так верните их домой", - сказал он.

курская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, украина, россия, владимир мединский, вооруженные силы украины, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле