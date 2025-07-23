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Причина, по которой жители Курской области удерживаются на Украине, не ясна
Причина, по которой жители Курской области удерживаются на Украине, не ясна - РИА Новости, 23.07.2025
Причина, по которой жители Курской области удерживаются на Украине, не ясна
Причина, по которой жители Курской области удерживаются на Украине, не ясна, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:12:00+03:00
2025-07-23T22:12:00+03:00
2025-07-23T22:12:00+03:00
курская область
украина
россия
владимир мединский
вооруженные силы украины
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Причина, по которой жители Курской области удерживаются на Украине, не ясна, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Мединский по итогам российско-украинских переговоров сообщил журналистам, что не все жители Курской области, эвакуированные ВСУ на территорию Украины, возвращены домой, около 30 человек по-прежнему находятся там. "Честно говоря, я вообще не понимаю, почему это происходит. Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, так верните их домой", - сказал он.
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курская область, украина, россия, владимир мединский, вооруженные силы украины, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Курская область, Украина, Россия, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Причина, по которой жители Курской области удерживаются на Украине, не ясна
Мединский: не ясно, почему жители Курской области удерживаются на Украине