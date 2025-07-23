https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030996758.html

Россия предложила Киеву короткие перемирия

Россия предложила Киеву короткие перемирия - РИА Новости, 23.07.2025

Россия предложила Киеву короткие перемирия

Россия предложила украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии боевого соприкосновения коротких, по 24-48 часов, перемирий, чтобы была возможность... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T22:00:00+03:00

2025-07-23T22:00:00+03:00

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Россия предложила украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии боевого соприкосновения коротких, по 24-48 часов, перемирий, чтобы была возможность забрать раненых и тела бойцов, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский."Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос. Объявление на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких, по 24-48 часов, перемирий, для того, чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов", - сказал Мединский журналистам по итогам третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле.Он добавил, что в "серой зоне" из-за опасности постоянного доминирования FPV-дронов санитарные команды подвергаются слишком большому риску, эвакуируя раненых.

https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030998142.html

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Станислав Ванд

в мире, россия, киев, владимир мединский, украина