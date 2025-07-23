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Россия предложила Киеву короткие перемирия - РИА Новости, 23.07.2025
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22:00 23.07.2025 (обновлено: 22:32 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030996758.html
Россия предложила Киеву короткие перемирия
Россия предложила Киеву короткие перемирия - РИА Новости, 23.07.2025
Россия предложила Киеву короткие перемирия
Россия предложила украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии боевого соприкосновения коротких, по 24-48 часов, перемирий, чтобы была возможность... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:00:00+03:00
2025-07-23T22:32:00+03:00
в мире
россия
киев
владимир мединский
украина
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Россия предложила украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии боевого соприкосновения коротких, по 24-48 часов, перемирий, чтобы была возможность забрать раненых и тела бойцов, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский."Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос. Объявление на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких, по 24-48 часов, перемирий, для того, чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов", - сказал Мединский журналистам по итогам третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле.Он добавил, что в "серой зоне" из-за опасности постоянного доминирования FPV-дронов санитарные команды подвергаются слишком большому риску, эвакуируя раненых.
https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030998142.html
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в мире, россия, киев, владимир мединский, украина
В мире, Россия, Киев, Владимир Мединский, Украина
Россия предложила Киеву короткие перемирия

Мединский: РФ предложила Киеву короткие перемирия, чтобы можно было забрать тела

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРоссийская делегация на переговорах с представителями Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Российская делегация на переговорах с представителями Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / POOL
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Россия предложила украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии боевого соприкосновения коротких, по 24-48 часов, перемирий, чтобы была возможность забрать раненых и тела бойцов, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос. Объявление на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких, по 24-48 часов, перемирий, для того, чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов", - сказал Мединский журналистам по итогам третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле.
Он добавил, что в "серой зоне" из-за опасности постоянного доминирования FPV-дронов санитарные команды подвергаются слишком большому риску, эвакуируя раненых.
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