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Мединский рассказал о большом риске для санитарных команд в серой зоне
Мединский рассказал о большом риске для санитарных команд в серой зоне - РИА Новости, 23.07.2025
Мединский рассказал о большом риске для санитарных команд в серой зоне
Санитарные команды подвергаются слишком большому риску в "серой зоне", заявил глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:58:00+03:00
2025-07-23T21:58:00+03:00
2025-07-23T22:09:00+03:00
украина
россия
специальная военная операция на украине
стамбул
владимир мединский
игорь костюков (генштаб)
михаил галузин
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Санитарные команды подвергаются слишком большому риску в "серой зоне", заявил глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начался около 20.30 мск среды во дворце Чираган и продлился около часа, передавал корреспондент РИА Новости. До этого, как сообщил источник РИА Новости, главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет."Сейчас так называемые серые зоны из-за опасности постоянного доминирования FPV-дронов санитарные команды подвергаются слишком большому риску", - сказал Мединский журналистам.В состав российской делегации также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Ранее Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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украина, россия, стамбул, владимир мединский, игорь костюков (генштаб), михаил галузин, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, Стамбул, Владимир Мединский, Игорь Костюков (Генштаб), Михаил Галузин, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский рассказал о большом риске для санитарных команд в серой зоне
Мединский: санитарные команды подвергаются большому риску в серой зоне