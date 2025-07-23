Рейтинг@Mail.ru
Мединский рассказал о большом риске для санитарных команд в серой зоне - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 23.07.2025 (обновлено: 22:09 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030996280.html
Мединский рассказал о большом риске для санитарных команд в серой зоне
Мединский рассказал о большом риске для санитарных команд в серой зоне - РИА Новости, 23.07.2025
Мединский рассказал о большом риске для санитарных команд в серой зоне
Санитарные команды подвергаются слишком большому риску в "серой зоне", заявил глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:58:00+03:00
2025-07-23T22:09:00+03:00
украина
россия
специальная военная операция на украине
стамбул
владимир мединский
игорь костюков (генштаб)
михаил галузин
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030985818_0:166:3207:1970_1920x0_80_0_0_8b05d652cc91b9645c5819127b10bfe3.jpg
СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Санитарные команды подвергаются слишком большому риску в "серой зоне", заявил глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начался около 20.30 мск среды во дворце Чираган и продлился около часа, передавал корреспондент РИА Новости. До этого, как сообщил источник РИА Новости, главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет."Сейчас так называемые серые зоны из-за опасности постоянного доминирования FPV-дронов санитарные команды подвергаются слишком большому риску", - сказал Мединский журналистам.В состав российской делегации также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Ранее Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030997018.html
украина
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030985818_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_297cfe020408e970fa740d762f9ed28a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, стамбул, владимир мединский, игорь костюков (генштаб), михаил галузин, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, Стамбул, Владимир Мединский, Игорь Костюков (Генштаб), Михаил Галузин, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский рассказал о большом риске для санитарных команд в серой зоне

Мединский: санитарные команды подвергаются большому риску в серой зоне

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРоссийская делегация на переговорах с представителями Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Российская делегация на переговорах с представителями Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Российская делегация на переговорах с представителями Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Санитарные команды подвергаются слишком большому риску в "серой зоне", заявил глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский.
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начался около 20.30 мск среды во дворце Чираган и продлился около часа, передавал корреспондент РИА Новости. До этого, как сообщил источник РИА Новости, главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.
"Сейчас так называемые серые зоны из-за опасности постоянного доминирования FPV-дронов санитарные команды подвергаются слишком большому риску", - сказал Мединский журналистам.
В состав российской делегации также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Ранее Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Россия и Украина договорились продолжить бессрочные санитарные обмены
Вчера, 22:02
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСтамбулВладимир МединскийИгорь Костюков (Генштаб)Михаил ГалузинТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала