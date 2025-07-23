https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030996280.html

Мединский рассказал о большом риске для санитарных команд в серой зоне

Мединский рассказал о большом риске для санитарных команд в серой зоне - РИА Новости, 23.07.2025

Мединский рассказал о большом риске для санитарных команд в серой зоне

Санитарные команды подвергаются слишком большому риску в "серой зоне", заявил глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T21:58:00+03:00

2025-07-23T21:58:00+03:00

2025-07-23T22:09:00+03:00

украина

россия

специальная военная операция на украине

стамбул

владимир мединский

игорь костюков (генштаб)

михаил галузин

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Санитарные команды подвергаются слишком большому риску в "серой зоне", заявил глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начался около 20.30 мск среды во дворце Чираган и продлился около часа, передавал корреспондент РИА Новости. До этого, как сообщил источник РИА Новости, главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет."Сейчас так называемые серые зоны из-за опасности постоянного доминирования FPV-дронов санитарные команды подвергаются слишком большому риску", - сказал Мединский журналистам.В состав российской делегации также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Ранее Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030997018.html

украина

россия

стамбул

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украина, россия, стамбул, владимир мединский, игорь костюков (генштаб), михаил галузин, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле