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Мединский: Киев рассмотрит предложение Москвы о рабочих группах - РИА Новости, 23.07.2025
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21:57 23.07.2025 (обновлено: 22:10 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030995924.html
Мединский: Киев рассмотрит предложение Москвы о рабочих группах
Мединский: Киев рассмотрит предложение Москвы о рабочих группах - РИА Новости, 23.07.2025
Мединский: Киев рассмотрит предложение Москвы о рабочих группах
Россия предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн, сказал помощник президента РФ, глава российской делегации в Стамбуле... РИА Новости, 23.07.2025
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2025-07-23T22:10:00+03:00
москва
владимир мединский
россия
украина
стамбул
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Россия предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн, сказал помощник президента РФ, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский."Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение", - подчеркнул он.Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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москва, владимир мединский, россия, украина, стамбул, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Москва, Владимир Мединский, Россия, Украина, Стамбул, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский: Киев рассмотрит предложение Москвы о рабочих группах

Мединский: украинская сторона рассмотрит предложение Москвы о рабочих группах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПереговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / POOL
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Россия предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн, сказал помощник президента РФ, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский.
"Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение", - подчеркнул он.
Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа.
Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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МоскваВладимир МединскийРоссияУкраинаСтамбулТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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