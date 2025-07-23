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Мединский: Киев рассмотрит предложение Москвы о рабочих группах
Мединский: Киев рассмотрит предложение Москвы о рабочих группах - РИА Новости, 23.07.2025
Мединский: Киев рассмотрит предложение Москвы о рабочих группах
Россия предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн, сказал помощник президента РФ, глава российской делегации в Стамбуле... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:57:00+03:00
2025-07-23T21:57:00+03:00
2025-07-23T22:10:00+03:00
москва
владимир мединский
россия
украина
стамбул
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Россия предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн, сказал помощник президента РФ, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский."Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение", - подчеркнул он.Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>
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москва, владимир мединский, россия, украина, стамбул, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Москва, Владимир Мединский, Россия, Украина, Стамбул, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский: Киев рассмотрит предложение Москвы о рабочих группах
Мединский: украинская сторона рассмотрит предложение Москвы о рабочих группах