https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030995924.html

Мединский: Киев рассмотрит предложение Москвы о рабочих группах

Мединский: Киев рассмотрит предложение Москвы о рабочих группах - РИА Новости, 23.07.2025

Мединский: Киев рассмотрит предложение Москвы о рабочих группах

Россия предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн, сказал помощник президента РФ, глава российской делегации в Стамбуле... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T21:57:00+03:00

2025-07-23T21:57:00+03:00

2025-07-23T22:10:00+03:00

москва

владимир мединский

россия

украина

стамбул

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Россия предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн, сказал помощник президента РФ, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский."Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение", - подчеркнул он.Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html

москва

россия

украина

стамбул

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