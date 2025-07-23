https://ria.ru/20250723/medinskiy--2030812797.html

Мединский возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной

Мединский возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной - РИА Новости, 23.07.2025

Мединский возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной

Помощник президента РФ Владимир Мединский возглавляет делегацию России на переговорах с Украиной, изменений в делегации РФ нет, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:43:00+03:00

2025-07-23T12:43:00+03:00

2025-07-23T13:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

стамбул

владимир мединский

дмитрий песков

в мире

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021851477_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_f81ed24a71c59e5b90bbf0b651aed105.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский возглавляет делегацию России на переговорах с Украиной, изменений в делегации РФ нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента сообщил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины. "Коллега Мединский возглавляет нашу делегацию, у нас изменений в составе нет, тот же состав", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html

россия

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, стамбул, владимир мединский, дмитрий песков, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025