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Мединский возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной
Мединский возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной - РИА Новости, 23.07.2025
Мединский возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной
Помощник президента РФ Владимир Мединский возглавляет делегацию России на переговорах с Украиной, изменений в делегации РФ нет, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:43:00+03:00
2025-07-23T12:43:00+03:00
2025-07-23T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский возглавляет делегацию России на переговорах с Украиной, изменений в делегации РФ нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента сообщил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины. "Коллега Мединский возглавляет нашу делегацию, у нас изменений в составе нет, тот же состав", - сказал Песков.
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Мединский возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной
Песков: Мединский возглавляет делегацию России на переговорах с Украиной