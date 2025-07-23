https://ria.ru/20250723/medinskij-2031004685.html
Мединский рассказал о детях из украинского списка
Мединский рассказал о детях из украинского списка - РИА Новости, 23.07.2025
Мединский рассказал о детях из украинского списка
Большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:53:00+03:00
2025-07-23T22:53:00+03:00
2025-07-23T22:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
владимир мединский
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле в среду. "Например, в этом списке обнаружилось, что большое количество детей никогда не были на территории России. И, скорее всего, они находятся где-то в Европе, мы не знаем", - сказал Мединский журналистам по итогам третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле.
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский рассказал о детях из украинского списка
Мединский: большое количество детей из украинского списка не были в России