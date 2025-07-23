https://ria.ru/20250723/medinskij-2031004685.html

Мединский рассказал о детях из украинского списка

Мединский рассказал о детях из украинского списка - РИА Новости, 23.07.2025

Мединский рассказал о детях из украинского списка

Большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T22:53:00+03:00

2025-07-23T22:53:00+03:00

2025-07-23T22:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

стамбул

владимир мединский

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле в среду. "Например, в этом списке обнаружилось, что большое количество детей никогда не были на территории России. И, скорее всего, они находятся где-то в Европе, мы не знаем", - сказал Мединский журналистам по итогам третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле.

https://ria.ru/20250602/ukraina-2020513477.html

россия

украина

стамбул

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