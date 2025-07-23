https://ria.ru/20250723/medinskij-2031002841.html
Мединский заявил о важности подготовки встречи Путина и Зеленского
Мединский заявил о важности подготовки встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 23.07.2025
Мединский заявил о важности подготовки встречи Путина и Зеленского
Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть соответствующим образом подготовлена, эту позицию российская делегация донесла до... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:36:00+03:00
2025-07-23T22:36:00+03:00
2025-07-23T22:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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стамбул
владимир мединский
владимир путин
владимир зеленский
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть соответствующим образом подготовлена, эту позицию российская делегация донесла до украинской, заявил журналистам помощник президента России Владимир Мединский. "Встреча должна быть соответствующим образом подготовлена, только тогда она имеет смысл. Эту позицию мы донесли до украинской делегации", - сказал Мединский, отвечая на вопрос, затрагивалась ли во время переговоров тема встречи Путина и Зеленского. Делегация России во главе с Мединским вышла к прессе с заявлениями после третьего раунда переговоров с украинской делегацией. В состав российской делегации также входят заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский заявил о важности подготовки встречи Путина и Зеленского
Мединский: встреча Путина и Зеленского должна быть тщательно подготовлена