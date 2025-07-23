https://ria.ru/20250723/medinskij-2031002158.html
Мединский назвал условие встречи Путина и Зеленского
Мединский назвал условие встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 23.07.2025
Мединский назвал условие встречи Путина и Зеленского
Чтобы встреча лидеров РФ и Украины состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения по урегулированию и понять, что на этой встрече... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:31:00+03:00
2025-07-23T22:31:00+03:00
2025-07-23T22:31:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
владимир мединский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030986733_0:128:1280:848_1920x0_80_0_0_61faf77db10fa93e39d907756513e7c4.jpg
СТАМБУЛ, 23 июн - РИА Новости. Чтобы встреча лидеров РФ и Украины состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения по урегулированию и понять, что на этой встрече обсуждать, заявил глава российской переговорной группы, помощник президента России Владимир Мединский. Российская и украинская делегации 23 июля провели в Стамбуле третий раунд переговоров. По их итогам Мединский сделал заявление для СМИ. В ходе него помощник президента РФ ответил на вопрос о возможности встречи на высшем уровне. "Для того чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать. А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать, понимаете? Как у нас говорят: "конец - делу венец", - сказал Мединский.
https://ria.ru/20250516/medisnkiy--2017418660.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030986733_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fe5d5e452cb99063361d1ecb44606b0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский
Мединский назвал условие встречи Путина и Зеленского
Мединский: для встречи лидеров РФ и Украины надо проработать условия соглашения
СТАМБУЛ, 23 июн - РИА Новости. Чтобы встреча лидеров РФ и Украины состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения по урегулированию и понять, что на этой встрече обсуждать, заявил глава российской переговорной группы, помощник президента России Владимир Мединский.
Российская и украинская делегации 23 июля провели в Стамбуле третий раунд переговоров. По их итогам Мединский сделал заявление для СМИ. В ходе него помощник президента РФ ответил на вопрос о возможности встречи на высшем уровне.
"Для того чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать. А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать, понимаете? Как у нас говорят: "конец - делу венец", - сказал Мединский.