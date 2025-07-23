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Мединский назвал условие встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 23.07.2025
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22:31 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/medinskij-2031002158.html
Мединский назвал условие встречи Путина и Зеленского
Мединский назвал условие встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 23.07.2025
Мединский назвал условие встречи Путина и Зеленского
Чтобы встреча лидеров РФ и Украины состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения по урегулированию и понять, что на этой встрече... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:31:00+03:00
2025-07-23T22:31:00+03:00
в мире
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стамбул
владимир мединский
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СТАМБУЛ, 23 июн - РИА Новости. Чтобы встреча лидеров РФ и Украины состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения по урегулированию и понять, что на этой встрече обсуждать, заявил глава российской переговорной группы, помощник президента России Владимир Мединский. Российская и украинская делегации 23 июля провели в Стамбуле третий раунд переговоров. По их итогам Мединский сделал заявление для СМИ. В ходе него помощник президента РФ ответил на вопрос о возможности встречи на высшем уровне. "Для того чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать. А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать, понимаете? Как у нас говорят: "конец - делу венец", - сказал Мединский.
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский
Мединский назвал условие встречи Путина и Зеленского

Мединский: для встречи лидеров РФ и Украины надо проработать условия соглашения

© РИА НовостиПереговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости
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СТАМБУЛ, 23 июн - РИА Новости. Чтобы встреча лидеров РФ и Украины состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения по урегулированию и понять, что на этой встрече обсуждать, заявил глава российской переговорной группы, помощник президента России Владимир Мединский.
Российская и украинская делегации 23 июля провели в Стамбуле третий раунд переговоров. По их итогам Мединский сделал заявление для СМИ. В ходе него помощник президента РФ ответил на вопрос о возможности встречи на высшем уровне.
"Для того чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать. А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать, понимаете? Как у нас говорят: "конец - делу венец", - сказал Мединский.
Полное заявление Мединского по итогам переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле
16 мая, 16:37
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир Мединский
 
 
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