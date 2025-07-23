https://ria.ru/20250723/medinskij-2031002158.html

Мединский назвал условие встречи Путина и Зеленского

Мединский назвал условие встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 23.07.2025

Мединский назвал условие встречи Путина и Зеленского

Чтобы встреча лидеров РФ и Украины состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения по урегулированию и понять, что на этой встрече... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T22:31:00+03:00

2025-07-23T22:31:00+03:00

2025-07-23T22:31:00+03:00

в мире

россия

украина

стамбул

владимир мединский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030986733_0:128:1280:848_1920x0_80_0_0_61faf77db10fa93e39d907756513e7c4.jpg

СТАМБУЛ, 23 июн - РИА Новости. Чтобы встреча лидеров РФ и Украины состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения по урегулированию и понять, что на этой встрече обсуждать, заявил глава российской переговорной группы, помощник президента России Владимир Мединский. Российская и украинская делегации 23 июля провели в Стамбуле третий раунд переговоров. По их итогам Мединский сделал заявление для СМИ. В ходе него помощник президента РФ ответил на вопрос о возможности встречи на высшем уровне. "Для того чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать. А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать, понимаете? Как у нас говорят: "конец - делу венец", - сказал Мединский.

https://ria.ru/20250516/medisnkiy--2017418660.html

россия

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский