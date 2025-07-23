https://ria.ru/20250723/medinskij-2031000036.html
Мединский рассказал о безопасности украинских детей в России
Мединский рассказал о безопасности украинских детей в России - РИА Новости, 23.07.2025
Мединский рассказал о безопасности украинских детей в России
Украинские дети, находящиеся на территории РФ, под государственным контролем, в достатке и безопасности находятся в соответствующих детских учреждениях, заявил... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:20:00+03:00
2025-07-23T22:20:00+03:00
2025-07-23T22:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
владимир мединский
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Украинские дети, находящиеся на территории РФ, под государственным контролем, в достатке и безопасности находятся в соответствующих детских учреждениях, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. "Сейчас они все (украинские дети, находящиеся в России - ред.) под государственным контролем, в достатке и в безопасности находятся в соответствующих детских учреждениях", - сказал Мединский журналистам после третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле.
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский рассказал о безопасности украинских детей в России
Помощник президента Мединский: украинские дети находятся под госконтролем