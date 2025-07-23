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Мединский рассказал, какую часть договоренностей Киев выполнил не до конца - РИА Новости, 23.07.2025
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22:17 23.07.2025 (обновлено: 22:18 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/medinskij-2030999507.html
Мединский рассказал, какую часть договоренностей Киев выполнил не до конца
Мединский рассказал, какую часть договоренностей Киев выполнил не до конца - РИА Новости, 23.07.2025
Мединский рассказал, какую часть договоренностей Киев выполнил не до конца
Не все жители Курской области, "эвакуированные" ВСУ на территорию Украины, возвращены домой, их около 30 человек, заявил помощник президента РФ Владимир... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:17:00+03:00
2025-07-23T22:18:00+03:00
курская область
украина
россия
владимир мединский
вооруженные силы украины
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Не все жители Курской области, "эвакуированные" ВСУ на территорию Украины, возвращены домой, их около 30 человек, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. "К сожалению, мы были вынуждены констатировать, что один пункт нашей договоренности все-таки не был выполнен до конца. Не все мирные жители Курской области, которые были "эвакуированы" ВСУ на территорию Украины, возвращены в настоящий момент домой. Их немного, около 30 человек, но они по-прежнему удерживаются Украиной", - сказал Мединский в ходе заявления по итогам переговоров с украинской делегацией.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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курская область, украина, россия, владимир мединский, вооруженные силы украины, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Курская область, Украина, Россия, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский рассказал, какую часть договоренностей Киев выполнил не до конца

Мединский: не все жители Курской области, вывезенные ВСУ, вернулись домой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРоссийская делегация на переговорах с представителями Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Российская делегация на переговорах с представителями Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / POOL
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Не все жители Курской области, "эвакуированные" ВСУ на территорию Украины, возвращены домой, их около 30 человек, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"К сожалению, мы были вынуждены констатировать, что один пункт нашей договоренности все-таки не был выполнен до конца. Не все мирные жители Курской области, которые были "эвакуированы" ВСУ на территорию Украины, возвращены в настоящий момент домой. Их немного, около 30 человек, но они по-прежнему удерживаются Украиной", - сказал Мединский в ходе заявления по итогам переговоров с украинской делегацией.
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Курская областьУкраинаРоссияВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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