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Мединский ответил на вопрос об ожиданиях от переговоров с Украиной - РИА Новости, 23.07.2025
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17:23 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/medinskij-2030899026.html
Мединский ответил на вопрос об ожиданиях от переговоров с Украиной
Мединский ответил на вопрос об ожиданиях от переговоров с Украиной - РИА Новости, 23.07.2025
Мединский ответил на вопрос об ожиданиях от переговоров с Украиной
Помощник президента РФ, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский ответил на вопрос об ожиданиях от предстоящих переговоров РФ и Украины. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:23:00+03:00
2025-07-23T17:23:00+03:00
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владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский ответил на вопрос об ожиданиях от предстоящих переговоров РФ и Украины. "Поработаем, а там видно будет", - сказал журналистам Мединский в ответ на вопрос о том, чего он ждет от переговоров. Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах по украинскому урегулированию в среду. Встреча делегаций РФ и Украины планируется во дворце Чираган в центре Стамбула в 19.00 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Делегацию РФ возглавляет Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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в мире, россия, стамбул, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский ответил на вопрос об ожиданиях от переговоров с Украиной

Мединский заявил, что нацелен на работу на переговорах с Украиной

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский в аэропорту Стамбула
Помощник президента РФ Владимир Мединский в аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Помощник президента РФ Владимир Мединский в аэропорту Стамбула
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский ответил на вопрос об ожиданиях от предстоящих переговоров РФ и Украины.
"Поработаем, а там видно будет", - сказал журналистам Мединский в ответ на вопрос о том, чего он ждет от переговоров.
Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах по украинскому урегулированию в среду. Встреча делегаций РФ и Украины планируется во дворце Чираган в центре Стамбула в 19.00 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.
Делегацию РФ возглавляет Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Прилет российской делегации на переговоры в Турцию - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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В миреРоссияСтамбулУкраинаВладимир МединскийМихаил ГалузинИгорь Костюков (Генштаб)Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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