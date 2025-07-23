Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области привлекут 700 медиков по целевым договорам - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
23:08 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/mediki-2031006581.html
В Ярославской области привлекут 700 медиков по целевым договорам
В Ярославской области привлекут 700 медиков по целевым договорам - РИА Новости, 23.07.2025
В Ярославской области привлекут 700 медиков по целевым договорам
В Ярославской области к 2030 году планируют привлечь в сферу здравоохранения по целевым договорам 700 специалистов, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T23:08:00+03:00
2025-07-23T23:08:00+03:00
ярославская область
ярославль
михаил евраев
ярославская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963207117_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48a05b82e9cf95c2198f7276e256b1e8.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. В Ярославской области к 2030 году планируют привлечь в сферу здравоохранения по целевым договорам 700 специалистов, сообщил губернатор Михаил Евраев. Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор Михаил Евраев во время проведения прямой линии отметил, что для привлечения специалистов в сферу здравоохранения в регионе реализуется серьезный комплекс мер социальной поддержки. Это позволило привлечь в 2025 году в медицинские организации более 100 специалистов. "Благодаря действующему механизму привлекли 250 студентов-старшекурсников за два года. Планируем, что к 2030 году в сферу здравоохранения по целевым договорам придут еще 700 специалистов", - цитирует Евраева пресс-служба. По словам губернатора, в Ярославской области есть специальные выплаты для тех, кто готов работать в сельской местности или любом, кроме Ярославля, городе региона. Увеличение заработной платы врачам и фельдшерам скорой помощи позволило привлечь 60 специалистов, в том числе из других регионов, отметил Евраев. Глава региона рассказал, что важным шагом по повышению доступности медицинской помощи и решению кадровой проблемы стало объединение больниц и создание комплексов. По словам губернатора, это объединение даёт возможность повысить заработную плату управленческому и вспомогательному персоналу и решить вопрос взаимозаменяемости врачей: на период отпуска, болезни врач из этого комплекса сможет его подменить. Кроме того, объединение укрепляет материально-техническую базу учреждений: лидерами новых комплексов являются сильные больницы, подчеркнул Евраев. Также глава региона рассказал о результатах работы по цифровизации. На данный момент все медорганизации выполнили переход на единую медицинскую информационную систему. Оцифрованы практически все медицинские карты пациентов, обучено порядка 4 тысяч медработников. "Мы сейчас разрабатываем мобильное приложение для пациентов для удобства записи к специалистам, также будет действовать служба качества по номеру 122. Если человеку не оказали помощь, не записали к врачу - чтобы была обратная связь, и мы разобрали ситуацию, которая складывается по каждой поликлинике, по каждой нашей больнице. Это очень важный момент", - подчеркнул губернатор. Евраев отметил, что проводить мониторинг работы сферы помогает Координационный совет по здравоохранению. На совете в режиме живого диалога проходит обсуждение и разбор проблемных ситуаций отрасли с выработкой путей их решения.
https://ria.ru/20250602/vrach-2020552228.html
https://ria.ru/20250530/tsentralizatsiya-2020014657.html
https://ria.ru/20250507/medobsluzhivanie-2015571846.html
ярославская область
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963207117_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b3e41b6472a527d8157b1a9d42d95edb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, ярославль, михаил евраев
Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев, Ярославская область
В Ярославской области привлекут 700 медиков по целевым договорам

В Ярославской области к 2030 году привлекут 700 медиков по целевым договорам

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЦентр Ярославля
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Центр Ярославля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. В Ярославской области к 2030 году планируют привлечь в сферу здравоохранения по целевым договорам 700 специалистов, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор Михаил Евраев во время проведения прямой линии отметил, что для привлечения специалистов в сферу здравоохранения в регионе реализуется серьезный комплекс мер социальной поддержки. Это позволило привлечь в 2025 году в медицинские организации более 100 специалистов.
Более 110 врачей-целевиков в этом году начнут работу в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Более 110 врачей-целевиков в этом году начнут работу в Ярославской области
2 июня, 20:35
"Благодаря действующему механизму привлекли 250 студентов-старшекурсников за два года. Планируем, что к 2030 году в сферу здравоохранения по целевым договорам придут еще 700 специалистов", - цитирует Евраева пресс-служба.
По словам губернатора, в Ярославской области есть специальные выплаты для тех, кто готов работать в сельской местности или любом, кроме Ярославля, городе региона. Увеличение заработной платы врачам и фельдшерам скорой помощи позволило привлечь 60 специалистов, в том числе из других регионов, отметил Евраев.
Глава региона рассказал, что важным шагом по повышению доступности медицинской помощи и решению кадровой проблемы стало объединение больниц и создание комплексов. По словам губернатора, это объединение даёт возможность повысить заработную плату управленческому и вспомогательному персоналу и решить вопрос взаимозаменяемости врачей: на период отпуска, болезни врач из этого комплекса сможет его подменить. Кроме того, объединение укрепляет материально-техническую базу учреждений: лидерами новых комплексов являются сильные больницы, подчеркнул Евраев.
И.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко на заседании комитета Яроблдумы - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Централизацию медучреждений обсудили в Ярославской области
30 мая, 16:31
Также глава региона рассказал о результатах работы по цифровизации. На данный момент все медорганизации выполнили переход на единую медицинскую информационную систему. Оцифрованы практически все медицинские карты пациентов, обучено порядка 4 тысяч медработников.
"Мы сейчас разрабатываем мобильное приложение для пациентов для удобства записи к специалистам, также будет действовать служба качества по номеру 122. Если человеку не оказали помощь, не записали к врачу - чтобы была обратная связь, и мы разобрали ситуацию, которая складывается по каждой поликлинике, по каждой нашей больнице. Это очень важный момент", - подчеркнул губернатор.
Евраев отметил, что проводить мониторинг работы сферы помогает Координационный совет по здравоохранению. На совете в режиме живого диалога проходит обсуждение и разбор проблемных ситуаций отрасли с выработкой путей их решения.
Правительство Ярославской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Евраев: модернизация здравоохранения улучшит качество медобслуживания
7 мая, 15:43
 
Ярославская областьЯрославская областьЯрославльМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала