https://ria.ru/20250723/mediki-2031006581.html
В Ярославской области привлекут 700 медиков по целевым договорам
В Ярославской области привлекут 700 медиков по целевым договорам - РИА Новости, 23.07.2025
В Ярославской области привлекут 700 медиков по целевым договорам
В Ярославской области к 2030 году планируют привлечь в сферу здравоохранения по целевым договорам 700 специалистов, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T23:08:00+03:00
2025-07-23T23:08:00+03:00
2025-07-23T23:08:00+03:00
ярославская область
ярославль
михаил евраев
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. В Ярославской области к 2030 году планируют привлечь в сферу здравоохранения по целевым договорам 700 специалистов, сообщил губернатор Михаил Евраев. Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор Михаил Евраев во время проведения прямой линии отметил, что для привлечения специалистов в сферу здравоохранения в регионе реализуется серьезный комплекс мер социальной поддержки. Это позволило привлечь в 2025 году в медицинские организации более 100 специалистов. "Благодаря действующему механизму привлекли 250 студентов-старшекурсников за два года. Планируем, что к 2030 году в сферу здравоохранения по целевым договорам придут еще 700 специалистов", - цитирует Евраева пресс-служба. По словам губернатора, в Ярославской области есть специальные выплаты для тех, кто готов работать в сельской местности или любом, кроме Ярославля, городе региона. Увеличение заработной платы врачам и фельдшерам скорой помощи позволило привлечь 60 специалистов, в том числе из других регионов, отметил Евраев. Глава региона рассказал, что важным шагом по повышению доступности медицинской помощи и решению кадровой проблемы стало объединение больниц и создание комплексов. По словам губернатора, это объединение даёт возможность повысить заработную плату управленческому и вспомогательному персоналу и решить вопрос взаимозаменяемости врачей: на период отпуска, болезни врач из этого комплекса сможет его подменить. Кроме того, объединение укрепляет материально-техническую базу учреждений: лидерами новых комплексов являются сильные больницы, подчеркнул Евраев. Также глава региона рассказал о результатах работы по цифровизации. На данный момент все медорганизации выполнили переход на единую медицинскую информационную систему. Оцифрованы практически все медицинские карты пациентов, обучено порядка 4 тысяч медработников. "Мы сейчас разрабатываем мобильное приложение для пациентов для удобства записи к специалистам, также будет действовать служба качества по номеру 122. Если человеку не оказали помощь, не записали к врачу - чтобы была обратная связь, и мы разобрали ситуацию, которая складывается по каждой поликлинике, по каждой нашей больнице. Это очень важный момент", - подчеркнул губернатор. Евраев отметил, что проводить мониторинг работы сферы помогает Координационный совет по здравоохранению. На совете в режиме живого диалога проходит обсуждение и разбор проблемных ситуаций отрасли с выработкой путей их решения.
https://ria.ru/20250602/vrach-2020552228.html
https://ria.ru/20250530/tsentralizatsiya-2020014657.html
https://ria.ru/20250507/medobsluzhivanie-2015571846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, ярославль, михаил евраев
Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев, Ярославская область
В Ярославской области привлекут 700 медиков по целевым договорам
В Ярославской области к 2030 году привлекут 700 медиков по целевым договорам
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. В Ярославской области к 2030 году планируют привлечь в сферу здравоохранения по целевым договорам 700 специалистов, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор Михаил Евраев
во время проведения прямой линии отметил, что для привлечения специалистов в сферу здравоохранения в регионе реализуется серьезный комплекс мер социальной поддержки. Это позволило привлечь в 2025 году в медицинские организации более 100 специалистов.
"Благодаря действующему механизму привлекли 250 студентов-старшекурсников за два года. Планируем, что к 2030 году в сферу здравоохранения по целевым договорам придут еще 700 специалистов", - цитирует Евраева пресс-служба.
По словам губернатора, в Ярославской области
есть специальные выплаты для тех, кто готов работать в сельской местности или любом, кроме Ярославля
, городе региона. Увеличение заработной платы врачам и фельдшерам скорой помощи позволило привлечь 60 специалистов, в том числе из других регионов, отметил Евраев.
Глава региона рассказал, что важным шагом по повышению доступности медицинской помощи и решению кадровой проблемы стало объединение больниц и создание комплексов. По словам губернатора, это объединение даёт возможность повысить заработную плату управленческому и вспомогательному персоналу и решить вопрос взаимозаменяемости врачей: на период отпуска, болезни врач из этого комплекса сможет его подменить. Кроме того, объединение укрепляет материально-техническую базу учреждений: лидерами новых комплексов являются сильные больницы, подчеркнул Евраев.
Также глава региона рассказал о результатах работы по цифровизации. На данный момент все медорганизации выполнили переход на единую медицинскую информационную систему. Оцифрованы практически все медицинские карты пациентов, обучено порядка 4 тысяч медработников.
"Мы сейчас разрабатываем мобильное приложение для пациентов для удобства записи к специалистам, также будет действовать служба качества по номеру 122. Если человеку не оказали помощь, не записали к врачу - чтобы была обратная связь, и мы разобрали ситуацию, которая складывается по каждой поликлинике, по каждой нашей больнице. Это очень важный момент", - подчеркнул губернатор.
Евраев отметил, что проводить мониторинг работы сферы помогает Координационный совет по здравоохранению. На совете в режиме живого диалога проходит обсуждение и разбор проблемных ситуаций отрасли с выработкой путей их решения.