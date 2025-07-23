https://ria.ru/20250723/malkov-2030950495.html

Губернатор Малков открыл новый завод "Изопайп" в Рязанской области

Губернатор Малков открыл новый завод "Изопайп" в Рязанской области - РИА Новости, 23.07.2025

Губернатор Малков открыл новый завод "Изопайп" в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в открытии нового завода "Изопайп", продукция которого предназначена для прокладки инженерных... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:16:00+03:00

2025-07-23T19:16:00+03:00

2025-07-23T19:16:00+03:00

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РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в открытии нового завода "Изопайп", продукция которого предназначена для прокладки инженерных коммуникаций и систем транспортировки нефти и газа, сообщила пресс-служба правительства региона. По данным пресс-службы, в городе Кораблино состоялось торжественное открытие нового завода "Изопайп", входящего в группу компаний "Ариэль Изоляция". "Губернатор Павел Малков дал старт работе производственной площадки вместе с заместителем генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО "Газпром межрегионгаз" Олегом Ляпустиным, председателем Совета директоров группы компаний "Ариэль Изоляция" Вадимом Брайнисом. Они осмотрели цеха, выпускаемую продукцию, а также обсудили перспективы развития предприятия", - говорится в сообщении. Отмечается, что ЗАО "Изопайп" – первый в России газифицированный завод, где стальные трубы малого диаметра усиливают инновационным защитным стеклотермопластовым покрытием. "Продукция предназначена для прокладки инженерных коммуникаций, систем транспортировки нефти и газа, а также для подключения потребителей к сетям газоснабжения. Кроме того, предприятие осваивает выпуск уникальных для страны изделий: устройств вывода газопровода из земли (УВГЗ) и неразъемных соединений типа "полиэтилен-сталь". Все это изделия "последней мили", которые необходимы для соединения магистральных газопроводов с газораспределительными сетями", - уточняет пресс-служба. Инвестиции в проект составили около 500 миллионов рублей. Проведена реконструкция бывшего производственного здания, установлено необходимое современное оборудование, создано более 100 рабочих мест. "Это важное событие. Продукция завода очень востребована, она долговечная, современная. В регионе сейчас ведем масштабную работу по федеральному проекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Рязанская область также активно участвует в программе социальной газификации. Продукция предприятия, ее применение на территории региона поможет в том, чтобы реализованные проекты улучшили жизнь рязанцев", – приводятся в сообщении слова Малкова.

https://ria.ru/20250723/malkov-2030780588.html

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рязанская область, павел малков, россия