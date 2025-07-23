https://ria.ru/20250723/lokomotiv-2030756047.html

Локомотив сошел с рельсов на подъездных путях к Амурской ТЭЦ-1

Локомотив сошел с рельсов на подъездных путях к Амурской ТЭЦ-1 - РИА Новости, 23.07.2025

Локомотив сошел с рельсов на подъездных путях к Амурской ТЭЦ-1

Локомотив сошел с рельсов на подъездных путях к Амурской ТЭЦ-1 и опрокинулся, пострадавших нет, повреждена инфраструктура, сообщила Дальневосточная транспортная РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T06:45:00+03:00

2025-07-23T06:45:00+03:00

2025-07-23T13:19:00+03:00

происшествия

амурская область

дальневосточная транспортная прокуратура

амурск

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Локомотив сошел с рельсов на подъездных путях к Амурской ТЭЦ-1 и опрокинулся, пострадавших нет, повреждена инфраструктура, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура."Двадцать третьего июля на железнодорожных подъездных путях необщего пользования Амурской ТЭЦ-1 (город Амурск) произошел сход маневрового тепловоза с опрокидыванием. Машинист объединил локомотив с гружеными углем полувагонами на станции Мылки и следовал в место разгрузки в район ТЭЦ-1", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.Предварительно установлено, что машинистом не соблюдались правила безопасности при управлении железнодорожным подвижным составом."Пострадавших нет, повреждены локомотив, железнодорожная и сопутствующая инфраструктура. Обстоятельств произошедшего устанавливаются", - добавило ведомство.Прокуратура отметила, что на место происшествия выехал Комсомольский-на-Амуре транспортный прокурор Денис Челышев."Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка действиям локомотивной бригады, а также состоянию железнодорожных путей", - подчеркнуло ведомство.

https://ria.ru/20250712/primore-2028722152.html

https://ria.ru/20250708/poezd-2027835398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, амурская область, дальневосточная транспортная прокуратура, амурск