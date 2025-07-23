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Локомотив сошел с рельсов на подъездных путях к Амурской ТЭЦ-1 - РИА Новости, 23.07.2025
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06:45 23.07.2025 (обновлено: 13:19 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/lokomotiv-2030756047.html
Локомотив сошел с рельсов на подъездных путях к Амурской ТЭЦ-1
Локомотив сошел с рельсов на подъездных путях к Амурской ТЭЦ-1 - РИА Новости, 23.07.2025
Локомотив сошел с рельсов на подъездных путях к Амурской ТЭЦ-1
Локомотив сошел с рельсов на подъездных путях к Амурской ТЭЦ-1 и опрокинулся, пострадавших нет, повреждена инфраструктура, сообщила Дальневосточная транспортная РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T06:45:00+03:00
2025-07-23T13:19:00+03:00
происшествия
амурская область
дальневосточная транспортная прокуратура
амурск
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Локомотив сошел с рельсов на подъездных путях к Амурской ТЭЦ-1 и опрокинулся, пострадавших нет, повреждена инфраструктура, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура."Двадцать третьего июля на железнодорожных подъездных путях необщего пользования Амурской ТЭЦ-1 (город Амурск) произошел сход маневрового тепловоза с опрокидыванием. Машинист объединил локомотив с гружеными углем полувагонами на станции Мылки и следовал в место разгрузки в район ТЭЦ-1", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.Предварительно установлено, что машинистом не соблюдались правила безопасности при управлении железнодорожным подвижным составом."Пострадавших нет, повреждены локомотив, железнодорожная и сопутствующая инфраструктура. Обстоятельств произошедшего устанавливаются", - добавило ведомство.Прокуратура отметила, что на место происшествия выехал Комсомольский-на-Амуре транспортный прокурор Денис Челышев."Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка действиям локомотивной бригады, а также состоянию железнодорожных путей", - подчеркнуло ведомство.
https://ria.ru/20250712/primore-2028722152.html
https://ria.ru/20250708/poezd-2027835398.html
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происшествия, амурская область, дальневосточная транспортная прокуратура, амурск
Происшествия, Амурская область, Дальневосточная транспортная прокуратура, Амурск
Локомотив сошел с рельсов на подъездных путях к Амурской ТЭЦ-1

Локомотив сошел с рельсов на подъездных путях к Амурской ТЭЦ-1, пострадавших нет

© Дальневосточная транспортная прокуратура/TelegramМесто происшествия, где локомотив сошел с рельсов на подъездных путях к Амурской ТЭЦ-1. 23 июля 2025
Место происшествия, где локомотив сошел с рельсов на подъездных путях к Амурской ТЭЦ-1. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Дальневосточная транспортная прокуратура/Telegram
Место происшествия, где локомотив сошел с рельсов на подъездных путях к Амурской ТЭЦ-1. 23 июля 2025
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Локомотив сошел с рельсов на подъездных путях к Амурской ТЭЦ-1 и опрокинулся, пострадавших нет, повреждена инфраструктура, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Двадцать третьего июля на железнодорожных подъездных путях необщего пользования Амурской ТЭЦ-1 (город Амурск) произошел сход маневрового тепловоза с опрокидыванием. Машинист объединил локомотив с гружеными углем полувагонами на станции Мылки и следовал в место разгрузки в район ТЭЦ-1", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
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Предварительно установлено, что машинистом не соблюдались правила безопасности при управлении железнодорожным подвижным составом.
"Пострадавших нет, повреждены локомотив, железнодорожная и сопутствующая инфраструктура. Обстоятельств произошедшего устанавливаются", - добавило ведомство.
Прокуратура отметила, что на место происшествия выехал Комсомольский-на-Амуре транспортный прокурор Денис Челышев.
"Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка действиям локомотивной бригады, а также состоянию железнодорожных путей", - подчеркнуло ведомство.
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