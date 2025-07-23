https://ria.ru/20250723/lavrov-2030769497.html
МИД опроверг слухи о якобы изоляции Лаврова
МИД опроверг слухи о якобы изоляции Лаврова - РИА Новости, 23.07.2025
МИД опроверг слухи о якобы изоляции Лаврова
МИД России опроверг вбросы о якобы изоляции министра иностранных дел России Сергея Лаврова. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T09:30:00+03:00
2025-07-23T09:30:00+03:00
2025-07-23T09:30:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. МИД России опроверг вбросы о якобы изоляции министра иностранных дел России Сергея Лаврова. "Про "неулыбающегося" Лаврова мы уже опровергали. Теперь и про "изолированного" Сергея Викторовича на примере только лишь первой половины 2025 года — почти 100 встреч в различных форматах", - говорится в сообщении МИД России, опубликованном на официальной странице Telegram. Пост снабжен видео с различных международных встреч министра в 2025 году. "Некоторые изгои вновь заговорили об "изоляции"... Живут вдали от Родины всеми забытые, проецируют собственные фобии на других — известный в психологии механизм самозащиты сознания от реальности", - добавили в дипведомстве.
https://ria.ru/20250722/lavrov-2030619868.html
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в мире, россия, сергей лавров, telegram
В мире, Россия, Сергей Лавров, Telegram
МИД опроверг слухи о якобы изоляции Лаврова
МИД опроверг вбросы о якобы изоляции министра иностранных дел Лаврова